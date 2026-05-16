Slušaj vest

Pevač Sloba Vasić danas je sa VMA Toksikologije prebačen u Kliniku za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Kako se navodi, razlog za dalje psihijatrijsko praćenje jeste činjenica da pevač odranije koristi terapiju za anksioznost i depresivne epizode.

Screenshot 2026-05-16 155815 copy.jpg
Foto: Kurir

Lekari su navodno posebno obratili pažnju na terapiju koju koristi, budući da se određeni lekovi se ne smeju kombinovati sa alkoholom zbog mogućih ozbiljnih reakcija organizma.

Nakon pregleda na toksikologiji, procenjeno je da je potrebno dalje praćenje u ustanovi „Laza Lazarević“, kako bi njegovo stanje bilo pod stalnim nadzorom stručnjaka. Za sada se pevač nije oglašavao ovim povodom.

Sloba Vasić Foto: Kurir

Supruga Slobe Vasića zabrinuta napustila VMA

Podsetimo, njegova supruga je stigla poprilično ljuta zbog situacije u kojoj se našao njen muž, a nekome je preko telefona rekla da mu šest godina govori za alkohol, ali ne vredi.

Naša ekipa danas je bila  licu mesta. Lela je posle nekoliko sati napustila bolnicu, videlo se da je vadila krv, ali nije bila raspoložena da previše razgovor s nama. Na njenom licu videla se zabrinutost, a poručila je da nema snage.

- Stvarno nemam snage, verujte mi. ne mogu ništa da pričam - rekla nam je Lela dok se držala za grudi i koračala.

Na pitanje kako je Sloba i dan otkrije detalje, poručila je:

- Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav.

Na pitanje kakva je dalje procedura i da li će danas izaći iz bolnice, lela je rekla:

- Ne znam ništa. Izvinite, prijatno - ljubazno je rekla i otišla ka ulici.

Haos na aerodromu zbog Slobe Vasića

Sloba Vasić Foto: Printscreen Facebook, Printscreen, Privatna Arhiva

Podsetimo, pevač je, prema saznanjima, bio u alkoholisanom stanju, zbog čega su u avionu morali da reaguju i kapetan i obezbeđenje. Nakon što je izveden iz letelice, udaljen je i iz zgrade aerodroma, a potom prevezen u Urgentni centar. Kasnije je, kako saznajemo, prebačen na VMA kako bi lekari sproveli tretman otrežnjenja i neophodne preglede.

Ne propustiteStarsSLOBA VASIĆ ZADRŽAN NA KLINICI LAZA LAZAREVIĆ, A NJEGOVOJ ŽENI POZLILO! Doktori morali odmah da reaguju
Screenshot 2026-05-16 155815 copy.jpg
StarsPOGLEDAJTE KAKO PIJANOG SLOBU VASIĆA IZVODI OBEZBEĐENJE SA AERODROMA! Isplivala fotografija sa lica mesta: Evo šta je pevač sve vreme radio... (FOTO)
Sloba Vasić copy.jpg
StarsSLOBA VASIĆ PREBAČEN U LAZU LAZAREVIĆ! Otkrivamo nove detalje drame: Pevač pod nadzorom lekara
slobavasic-official-192859009-4407243365953452-1010515948024292027-n-1.jpg
Stars"STVARNO NEMAM SNAGE" Supruga Slobe Vasića zabrinuta izašla sa VMA: Pevač i dalje na pregledima nakon što je pijan izbačen iz aviona (VIDEO)
Screenshot 2026-05-16 155815 copy.jpg
StarsSAZNAJEMO! Sloba Vasić iz Urgentnog centra prebačen na VMA: Evo zbog čega je odveden u drugu zdravstvenu ustanovu
Sloba Vasić
StarsU ALKOHOLISANOM STANJU GA IZBACILI IZ AVIONA, PA GA ODVEZLI U URGENTNI: Haos na aerodromu zbog Slobe Vasića: Kapetan i obezbeđenje reagovali
Screenshot 2025-01-27 122154.png

01:33
OPERISAO ŽELUDAC U ŽELJI DA SMRŠA PA SE ŽESTOKO POKAJAO Sloba Vasić opisao zdravstveni problem TA OPERACIJA NIJE BILA ZA MENE Izvor: Kurir televizija