Legendarna pevačica Vesna Zmijanac večeras održava svoj treći koncert u beogradskoj Areni. Na događaj je stigla vidno raspoložena i nasmejana, a sve vreme uz nju bila je bliska prijateljica koja joj pruža podršku i ne odvaja se od nje.

Foto: Damir Dervišagić

Vesna je na samom početku sumirala utiske od sinoć i istakla da je spremna za večeras.

- Sjajno je prošlo, uspela sam da se odmorim spremna sam za večeras. Odmorila sam koliko sam mogla. Nikolija je ćerka za primer, tako treba. Doći će ona i večeras. Obećali su da će biti proslava posle koncerta. Repertoar će možda biti malo promenjen - rekla je ona i dodala da je njena drugarica tu za nju uvek.

- Moja drugarica koja misli o svemu.

Vesna je otkrila gde će ići nakon koncerara.

- Idem u Grčku da se odmorim - kazala je ona, a potom ušla unutra kako bi se odradile poslednje pripreme pred koncert.

Vesna Zmijanac večeras održava treći uzastopni koncert u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao još jedno veče za pamćenje, u rangu prethodna dva spektakularna nastupa Foto: Damir Dervišagić

Evo ko je sve došao na treći koncert

Sa pevačicom je stigla i ćerka Nikolija, dok su se ubrzo pojavila i poznata imena sa estrade - Aca Lukas i Mira Škorić. Nedugo zatim, u Arenu je došao i Saša Mirković, a atmosferu su dodatno upotpunili i dolasci Jovane Tipšin, koja je otkrila da Vesnine pesme peva još od detinjstva, kao i Nadice Ademov.

Vesnu Zmijanac podržale mnogobrojne kolege

Vesna Zmijanac na svom drugom koncertu zaredom Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, veliko interesovanje za koncerte Vesne Zmijanac najbolje se ogleda u činjenici da je, pored brojnih fanova, snažnu podršku dobila i od kolega sa estrade.Dva spektakla u Areni dodatno su uveličali i brojni poznati izvođači, koji su došli da uživaju u njenom nastupu i pruže joj podršku. Među njima su bili Ilda Šaulić, Boki 13, Miroslav Ilić, Aleksandra Tadić Cipka i Boban Rajović.