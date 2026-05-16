Pevačica Jovana Tipšin pojavila se večeras na koncertu svoje starije koleginice Vesne Zmijanac, gde je pred okupljenim medijima govorila sa velikim emocijama o muzičkoj legendi. Prisetiła se uspomena iz mladosti i istakla da Vesnu oduvek doživljava kao veliku zvezdu, ženu borca i pevačicu koja na sceni traje već decenijama.

Foto: Damir Dervišagić

Pored hvalospeva na račun koleginice, pevačica je pred kamerama progovorila i o svom emotivnom statusu, priznavši da trenutno uživa u samoći dok čeka onog pravog.

"Ja volim sve njene pesme, to je pevačica mog detinjstva. Večeras će biti veče puno emocija i ljubavi. Njene pesme su srceparajuće. Ja sam Vesnu upoznala sa 17 godina, bile smo kod frizera. Kuva super, jednom mi je spremila voćnu salatu. Ona je duša, borac, ima mega hitove, traje 50 godina, šta više reći. Malo su tu i godine i zdravlje, ali jarac je ona. Kad su pisali da je bila u bolnici kad sam bila klinka, plakala sam, ona je pevačica mog detinjstva" - pričala je Jovana, pa progovorila o ljubavi:

"Uživam sama, čekam da se pojavi pravi muškarac" - rekla je Jovana Tipšin.

Vesna Zmijanac večeras održava treći uzastopni koncert u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao još jedno veče za pamćenje, u rangu prethodna dva spektakularna nastupa

Legendarna pevačica Vesna Zmijanac večeras je stigla veoma raspoložena, a društvo joj je pravila drugarica koja se ne odvaja od nje.

Vesna je na samom početku sumirala utiske od sinoć i istakla da je spremna za večeras.

- Sjajno je prošlo, uspela sam da se odmorim spremna sam za večeras. Odmorila sam koliko sam mogla. Nikolija je ćerka za primer, tako treba. Doći će ona i večeras. Obećali su da će biti proslava posle koncerta. Repertoar će možda biti malo promenjen - rekla je ona i dodala da je njena drugarica tu za nju uvek.

- Moja drugarica koja misli o svemu.

Vesna je otkrila gde će ići nakon koncerata.

- Idem u Grčku da se odmorim - kazala je ona, a potom ušla unutra kako bi se odradile poslednje pripreme pred koncert.