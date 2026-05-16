Radiša Trajković Đani doživeo je nevidjenu neprijatnost. Sinoc na održanoj svadbi u Staroj Pazovi završila je neočekivano dramatično kada je poznati pevač pretrpeo povredu nakon što ga je, prema svedočenju prisutnih, jedan od gostiju ugrizao za stomak.

Incident se dogodio nakon nekoliko pesama nakon što je Đani počeo svoj nastup pred okupljenim zvanicama. Prema izjavama očevica, atmosfera je u početku bila vesela i bez problema, dok iznenadni sukob između pevača i gosta nije prerastao u fizički kontakt.

Po prijemu hitne pomoći, Đani je prevezen u lokalnu bolnicu radi pregleda, a zdravstveno stanje mu je trenutno stabilno. Policija je izašla na teren i prikuplja izjave, a identitet gosta koji je izazvao incident još uvek nije zvanično objavljen.

Organizatori svadbe izrazili su žaljenje zbog nemilog događaja i istakli da je u pitanju izolovan incident koji nije ugrozio ostatak proslave.

Ovaj nesvakidašnji događaj pokrenuo je lavinu reakcija, a mnogi fanovi pevača izrazili su zabrinutost i podršku.

Pre godinu dana imao operaciju u Ljubljani

Radiša Trajković Đani pravio probleme u Koroni

Podsetimo, Radiša Trajković Đani važi za jednog od najveselijih i najenergičnijih pevača na estradi, a publika ga godinama pamti po brojnim hitovima i atmosferi koju pravi na nastupima. Upravo zbog toga mnoge njegove kolege i fanovi šalju poruke podrške i žele mu brz oporavak.

Pre tačno godinu dana Đani je pušten iz bolnice u Ljubljani, gde je operisao ruku koju je slomio na više mesta tokom skijanja u Italiji, o čemu smo ranije pisali.

Njegova supruga se nije odvajala uz njega, te se sve vreme trudila da mu olakša putovanje, kako bi sve pravilo zarastalo.

Podsetimo, Radiša Trajković Đani doživeo je tešku povredu na skijanju u Italiji. Đaniju je pomoć ukazana na stazi, odmah su mu zavili ruku i stavili ga na nosila, a potom prebacili do kola Hitne pomoći.