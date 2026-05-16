Pevačica Nadica Ademov pojavila se na koncertuVesne Zmijanac u društvu svog supruga, a pred okupljenim medijima nije štedela reči hvale za stariju koleginicu. Osim što je istakla da večeras navija za srpske predstavnike na Evroviziji, Nadica se dotakla i svog kolege Slobe Vasića i njegovog trenutnog stanja.

Posebnu pažnju privukla je njena šokirana reakcija na vest o drami Slobe Vasića, za čiju je hospitalizaciju na VMA i u bolnici „Laza Lazarević“ saznala tek pred početak koncerta.

"Vesna je neko od koga sam učila od prvog dana. Ona je živi primer uspešne karijere, šta reći za ženu koja je broj jedan. Vesna je jedna prava dama, prava gospođa i džek. Više sam uz njene pesme tugovala. Svi maštamo o takvoj karijeri, to je kruna ovog posla. Ja poštujem starije kolege, to je pravilo broj jedan. Tvrdoglava jesam definitivno i to mi je mana" - pričala je Nadica Ademov, pa istakla da je uz naše predstavnike na Evroviziji 2026 večeras:

"Držim fige i želim im svu sreću, ako ne prvo, onda neko dobro mesto" - rekla je pevačica, a kada smo je pitali za Slobu Vasića, koji je završio na ispiranju na VMA, a potom u psihijatrijskoj ustanovi Lazi Lazarević, ostala je u šoku:

"Molim? Ne znam stvarno ništa. Ja koliko znam i od kada je imao onu operaciju, on više ne pije. Nisam uspela da ispratim" - rekla je Nadica.

Pravio haos u avionu, pa ga izbacili

Podsećamo, prema pisanju "Pink.rs", Sloba Vasić je juče pred poletanje za Cirih, gde je trebalo da ima nastup, pravio haos u avionu, pa je morao da reaguje kapetan zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade.