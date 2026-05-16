Bivši rijaliti učesnici Kristijan Golubović i Kristina Spalević nedavno su imali burnu raspravu, nakon koje je intervenisala i policija. Iako su nakon svega odlučili da stave tačku na svoju vezu, čini se da Kristijan i dalje teško podnosi njihov rastanak.

Kristijan ne odustaje od bivše drage

Golubović je sada otvoreno govorio o emocijama koje i dalje gaji prema Kristini, priznajući da se nada njihovom pomirenju.

- Da, promenilo se. Volim je više, nedostaje mi više, eto. Mislim da će njena ljutnja jednog dana prestati. Eto, samo da se unormalimo vi. Ona je meni anđele rodila. Mislim da ćemo prezubčiti jednog dana i nastaviti tamo gde smo stali. Ja sam za kompromis, da se pomirimo i da dobijemo treće dete, jednu devočicu. Ona je takva žena, koja je izbrisala iz mog mozga sve s kojima sam bio. Kad nje nema pored mene, ne jedem, ne spavam. Kao da je nema, tako se osećam. Ona nije najlepša žena na svetu, ali je za mene najlepša. Sve sam prošao što se žena tiče, ali taj osećaj, kada smo sami kod kuće, kad samo ćutimo, shvatio sam da je prava ljubav jedna i najveća, samo ta jedna.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović u prijateljskom odnosu sa mužem Olje Karleuše

Na pitanje da li smatra da su jedno drugom mnoge stvari rekli u afektu i da ipak postoji šansa da izglade odnos, Kristijan je odgovorio:

- Najveća nada koju gajim kada je reč o pomirenju je to što su reči u svađi izrečene, bile one u afektu, eto. Ja sam dvadeset sedam godina stariji od nje. Ona u mojim godinama još uvek nije bila, a ja u njenim jesam. Mislim da će jednog dana shvatiti šta sam ja pričao i da su moji stavovi ispravni i jasni, veoma. Ljudi se pitaju šta ću joj ja. Mi imamo dvoje dece, elokventni smo, napredni. Moje ideje i njena mladost je nešto što je veoma kompatibilno. Ne znam odakle ljudima ideja da se čude šta ćemo nas dvoje zajedno. Nije mi to jasno.

"Kristijan radi na tome da ostanem bez posla"

Bivša rijaliti učesnica nedavno je iskreno govorila o svom turbulentnom odnosu sa Kristijanom Golubovićem. Tom prilikom otkrila je koliko joj teško pada sve kroz šta prolazi nakon njihovog raskida.

- Dobro sam i ne dozvoljavam da bude drugačije. Volela bih da sam po nekom drugom zlu poznata. Ne plašim se toliko za bezbednost, već za svoje zdravlje mentalno, trudim se da sačuvam dostojanstvo i mir koji mi je potreban da provodim vreme s decom. Kristijan mi nekim svojim delima i rečima i bitisanjem u javnosti to ne dozvoljava. Konstantne prozivke, degradacija moje ličnosti, čak radi na tome da ja ostanem bez posla, što se neće desiti... Doživljavam degradaciju i pred kolegama, ali to su očekivani koraci. Proći će. Deca su sjajno, mislim da sam uradila pravu stvar, ne slažem se sa tim da porodica po svaku cenu mora da ostane na okupu- rekla je Kristina i dodala:

- Kristijan mi je nudio da se maskiramo zbog zabrane prilaska i da odemo van grada. Znam da je imao pametnija posla s mojom dvojnicom, čini mi se da je uživao i posle Vaskrsa, mislila sam da je AI - poručila je Spalevićeva tada u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i dodala:

"Psihičko nasilje sam trpela"

- Psihičko nasilje sam trpela, ali kad me prijavio za navodnu krađu TikTok naloga ja sam pokazala snimke... Nije se desilo da me tukao i ubijao od batine, ali bilo je nekih situacija koje jesu nasilje... Apsolutno nema mesta za novu ljubav, samo mogu da se transferujem na suprotan pol - poručila je Kristina tada.