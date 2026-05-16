Supruga pevača Slobe Vasića, Jelena, oglasila se na svom Instagram profilu nakon navoda da je njen muž zadržan u psihijatrijskoj ustanovi „Laza Lazarević“. Ona je zamolila javnost za razumevanje i privatnost u ovom trenutku.

Istakla je da trenutno nema snage da daje izjave, ali da je najvažnije to što je Sloba živ i stabilan, što joj uliva mir u teškoj situaciji.

- Izvinjavam se svim ljudima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumevanje, hvala - napisala je Jelena.

Evo zbog čega je Sloba prebačen "Lazu Lazarević"

Sloba Vasić je ranije za medije govorio o svojoj borbi sa anksioznošći, a kako saznaje Kurir, on je zadržan u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" zbog terapije koju koristi, a koja ne bi smela da se kombinuje sa alkoholom pa će biti pod nadzorom lekara.

Podsetimo, dan ranije, neposredno pred poletanje za Cirih gde je pevač imao zakazan nastup, Vasić je u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma.