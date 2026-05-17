Slušaj vest

Sloba Vasić poslednjih 24 sata glavna je tema javnosti, nakon što je u alkoholisanom stanju napravio incident u avionu, odakle je odvezen u Urgentni, pa prebačen na VMA, a onda smešten u Lazu Lazarević.

Njegova supruga uz njega je u ovim teškim trenucima, a malo ko zna da je Lela doktorka stomatologije, i nekadašnja mis Bosne i Hercegovine.

Par je pre nekoliko godina otvorio stomatološku kliniku koja pored stomatoloških usluga nudi i tretmane estetske medicine poput botoksa i hijalurona.

Sloba je više puta javno isticao koliko veruje supruzi i koliko je ponosan na njen uspeh, dok je Jelena govorila da joj je upravo pevač bio „vetar u leđa“ tokom studija i pokretanja privatnog posla.

Jelena je veoma aktivna u radu sa pacijentima, a na društvenim mrežama često deli detalje iz ordinacije i svakodnevnog života.

- Slažemo se svakako, i u kući i u biznisu. Ona svoj posao zna najbolje, ne mogu tu da joj pomognem - rekao je tada pevač.

1/6 Vidi galeriju Sloba Vasić sa suprugom Foto: ATA images

Zašto je Sloba Vasić smešten u Lazu Lazarević?

Sloba Vasić je sa VMA Toksikologije prebačen u Kliniku za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Kako se navodi, razlog za dalje psihijatrijsko praćenje jeste činjenica da pevač odranije koristi terapiju za anksioznost i depresivne epizode.

Lekari su navodno posebno obratili pažnju na terapiju koju koristi, budući da se određeni lekovi se ne smeju kombinovati sa alkoholom zbog mogućih ozbiljnih reakcija organizma.

Nakon pregleda na toksikologiji, procenjeno je da je potrebno dalje praćenje u ustanovi „Laza Lazarević“, kako bi njegovo stanje bilo pod stalnim nadzorom stručnjaka. Za sada se pevač nije oglašavao ovim povodom.

Foto: Kurir, Pink.rs

Supruga Slobe Vasića zabrinuta

Podsetimo, njegova supruga je stigla poprilično ljuta zbog situacije u kojoj se našao njen muž, a nekome je preko telefona rekla da mu šest godina govori za alkohol, ali ne vredi.

Naša ekipa danas je bila licu mesta. Lela je posle nekoliko sati napustila bolnicu, videlo se da je vadila krv, ali nije bila raspoložena da previše razgovor s nama. Na njenom licu videla se zabrinutost, a poručila je da nema snage.

- Stvarno nemam snage, verujte mi. ne mogu ništa da pričam - rekla nam je Lela dok se držala za grudi i koračala.

Na pitanje kako je Sloba i dan otkrije detalje, poručila je:

- Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav.

Na pitanje kakva je dalje procedura i da li će danas izaći iz bolnice, lela je rekla:

- Ne znam ništa. Izvinite, prijatno - ljubazno je rekla i otišla ka ulici.

1/4 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Kurir