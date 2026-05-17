Vesna Zmijanac važila je za fatalnu ženu. Mnogi muškarci su uzdisali za njom, a pred oltar su je odveli samo Miroljub Aranđelović Kemiš i Vlada Jovanović, sa kojim ima ćerku Nikoliju Jovanović.

Poslednji partner kojeg je Vesna Zmijanac predstavila u javnosti je biznismen Željko Rstić. Oni su dugo bili zajedno, ali se nisu rastali na lep način. Njihovu vezu obeležio je skandal kada je pevačica svog partnera uhvatila u prevari o čemu je i javno pričala. Tada je pokupila svoje stvari i iselila se iz stana koji je bio u zgradi koju je sagradio Željko.

- Dugo me je varao. Prethodne prevare je vešto skrivao, ali u poslednjoj sam ga lično razotkrila. Zatekla sam ga u liftu naše zgrade u zagrljaju voditeljke koja je poznatija po bahanalijama na splavovima, nego svojim poslovnim angažmanima - izjavila je Vesna tada.

- Znam ja sve o njoj, i mnogo više nego što svi misle. Mnogi o njoj znaju mnogo toga, a ja neću da joj dajem na važnosti i pravim joj reklamu - rekla je Zmijančeva tada za Kurir.

Planirali venčanje

Pevačica je bila u ozbiljnoj vezi sa Željkom, pa su u jednom zajedničkom intervjuu govorili i o svadbi

- Kada se to desi, neće biti tajno. Inače, svaki put kada me naljuti, Željko mi kaže: Hoćeš li odmah da se venčamo? Željko je uvek spreman na to. Za mene venčavanje nije samo stavljanje burmi i potpis, nego to predstavlja i obavezu da se sve organizuje kako treba jer imamo mnogo prijatelja. Ali, najvažnije je da polako planiramo venčanje.

Željko je tada izjavio da će se venčati do kraja te godine, međutim, to se nije desilo, a razlog je jasan.

Bio i sa Zlatom Petrović

Osim sa Vesnom, Rstić je bio u vezi i sa njenom koleginicom Zlatom Petrović. Oni su u emotivnu priču ušli 2016. godine, ali su posle deset meseci raskinuli.

- Prekinuli smo našu vezu kao i svi normalni ljudi, na civilizovan način. Niko ni za kim ne pati i ne znam zašto se diže tolika dževa oko te naše veze. Ova priča je završena. Ja sam ostvarena i srećna žena, imam svoje potomke i dva braka iza sebe, a ovo sa Željkom je bilo lepo druženje i nije mi padalo na pamet da se udajem - rekla je pevačica za ''Alo'' nakon raskida.

Željko je trenutno u braku i ne pojavljuje se u medijima.