Pevač je neko vreme proveo u Urgentnom centru, a posle je prebačen na VMA. U Lazu Lazarević je smešten zbog kako se navodi, naglog pogoršanog stanja, a razlog za dalje psihijatrijsko praćenje jeste činjenica da pevač odranije koristi terapiju za anksioznost i depresivne epizode.

Vasić je ranije otvoreno govorio o svojim psihičkim problemima, kao i borbi sa anksioznošću, depresijom i zavisnošću od lekova za smirenje.

"Prvo sam pio jedan lek, da bih posle povećao doze"

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasledan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lekovima i tražio neki spas i utehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba.

Kako je tada objasnio, problemi su vremenom postajali sve ozbiljniji.

- Dobio sam lek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se posle tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobedio. U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lek, da bih posle povećavao doze - rekao je pevač.

"Ženi sam ćutao o problemima"

Vasić je priznao i da je dugo skrivao problem čak i od supruge Jelene, koja mu je kasnije postala najveća podrška tokom oporavka.

- Ja sam i njoj ćutao o tome, borio sam se uz lekove i jednog dana sam joj sve priznao. Nije to faza za Lazu Lazarevića, nije čovek lud, ali prosto nisam bio stabilan. Kad sam joj rekao, odmah je tražila rešenje i eto… Uz njenu pomoć i uz pomoć terapija Lave, ja sam rešio svoj problem. I zato pričam sada o tome, da ljudi znaju da ima rešenja. Ne pijem više lekove, od sedmog dana više ne brojim. Zaista sam im zahvalan - ispričao je Vasić ranije za "Grand".

