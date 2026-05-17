Iako je prema prvim informacijama, tokom veselja došlo do svađe među gostima, pa je pevač nastradao, kako navodi izvor Informera, koji je bio svedog događaja razlog ovog nesvakidašnjeg incidenta je potpino drugačiji.

- Gosta je pogodila pesma, pa je doslovno u delirijumu ujaeo Đanija. Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije raskrivario mladež pevaču - priča sagovornik za Informer.

Đani je, odmah potražio medicinsku pomoć, a lekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.

Izvor za Informer koji je bio na svadbi istakao je da atmosfera na svadbi prethodno nije ukazivala na bilo kakav konflikt među gostima, već da se sve desilo jer je gosta "pogodila pesma".

- Nije bilo ni tuče, ni problema, niti bilo kakvog nasilja. Jednostavno je gosta pogodila pesma, i od sreće nije znao šta će - rekao je izvor sa slavlja za Informer.

Osim Đanija, kako prenose mediji, atmosferu na svadbi su dodatno podizali i Hari Mata Hari, Ljuba Aličić, Rada Manojlović i Bata Zdravković, koji su svojim hitovima zabavljali goste do kasno u noć.

Radiša Trajković Đani pravio probleme u Koroni

Slađa se oglasila

Slađa Trajković, supruga pevača, oglasila se juče za medije i otkrila šta se to desilo i u kakvom je stanju pevač.

- Ujeo ga čovek, sad mi je smešno nije mi bilo. Nije namerno, zna tog čoveka. Smešno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Tu mu je mladež potkačio. Sutra nam je godišnjica braka, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - rekla je Slađa za Blic.