Pred više od 9.000 ljudi u dupke punom Spensu, Aco Pejović održao je spektakularan solistički koncert i još jednom potvrdio status jednog od najpopularnijih izvođača regionalne muzičke scene.

Publika je od prvog trenutka pevala zajedno sa njim, a atmosfera u dvorani tokom čitave večeri bila je na zavidnom nivou.

Da za koncert vlada ogromno interesovanje pokazale su i velike kolone koje su se, uprkos lošem vremenu i kiši, formirale ispred najveće dvorane u Novom Sadu još pre početka nastupa.

Verni fanovi strpljivo su čekali kako bi prisustvovali muzičkom spektaklu regionalne zvezde.

Posebnu emociju izazvala je nova pesma „SO“, koju je publika pevala uglas iako je objavljena tek pre nekoliko dana. Ovacije koje su se prolomile dvoranom pokazale su da je nova pesma već pronašla put do publike i postala hit!

Tokom gotovo trosatnog koncerta nizali su se i hitovi „Da si tu“, „Ponoć“, „Da mi je“, „Soba 501“ i mnoge druge pesme koje su obeležile karijeru Ace Pejovića, a koje je publika horski pevala od početka do kraja.

Da nije zaboravio na mlađe kolege, Pejović je pokazao i ovoga puta kada je kao gosta na koncertu ponovo pozvao mladog i talentovanog pevača Dejana Vranu, pruživši mu veliku podršku pred novosadskom publikom.

Iako je koncert trajao skoro tri sata, publika nije želela kraj večeri, pa je Aco Pejović ovacijama više puta vraćan na bis, čime je još jednom potvrđeno koliko ga publika širom regiona voli i poštuje.

Novi Sad je još jednom pokazao koliko voli Aco Pejović, a publika je iz Spensa otišla sa utiscima da je prisustvovala večeri koja će se dugo pamtiti.