Bivša učesnica " Zadruge 5" , reperka Dia Kostić, konačno će predstaviti i poslednji singl sa novog albuma koji hara trendingom mesecima. U ponedeljak 18.5. stiže njena pesma "Monako" posle koje će definitivno opravdati nadomak "srpske Kardi Bi".

Još nekoliko izmenađenja kojima će zaokružiti album "Boje" sprema za 11. jun kada će upriličiti promociju albuma boje. Predstavljanje pesama sa novog albuma počela je pre nekoliko meseci numerom kojom je isprozivala "instagramuše", a potom na festivalu u Kragujevcu "zapalila" scenu sa trubačima dok je repovala izvodivši svoj prvi hit "Riba sa Kariba". I tada je koristila umetničko ime "Diamond Costi" ali su je i pre "Zadruge oslovljavali "ribom sa Kariba".

Album boje doneo joj je i prve fan grupe a ona im se na mrežama obraća sa "Dijamanti". Kada je nedavno dostigla neverovatne brojke na svim platformama i to nakon što je predstavila hitove "Vanila", "Ma da" i "Diva", izabranik ju je častio skupcenim dijamantskim prstenom a da li je verenički , Dia će otkriti na promociji u junu.

Ipak, iako je albumom stekla prave fanove tvrdog repa i trepa, numerom kojom je započela predstavljanje albuma "Boje" a reč je o numeri "Instagramuše" napravila je haos na javnoj sceni.

-Posvećena je svima koji ležu u svetu filtera, a bude se u svetu kratera - rekla je ranije bivša zadrugarka, koja nije krila da joj je rijaliti učešće pomoglo u karijeri.

-Čak su i u Švajcarskoj gde sam rođena i odrasla počeli da mi dobacuju "Eno je Dia iz Zadruge", naravno ljudi sa naših prostora. Mnogi se peru od rijalitija, ali ja ne krijem da mi je to bila odskočna daska.