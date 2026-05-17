Slušaj vest

Lepi Mića godinama učestvuje u rijaliti programima, a jednom prilikom je otkrio da je i u Eliti 9 i dalje aktivan učesnik, pri čemu je govorio i o svom honoraru, što je iznenadilo mnoge gledaoce.

Naime, iako je javnost pretpostavljala da ima visoka primanja, Lepi Mića je istakao da je u rijaliti ušao za, kako kaže, male pare.

"Za vrlo male pare sam u rijalitiju"

-U rijalitiju sam za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Inteligentan sam čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. E, njima se to dešava. Zadvoljan sam. Tih deset plata na kamatu, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi - rekao je jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Zatim je nastavio u istom tonu, kritikujući druge učesnike i njihove tvrdnje o zaradi.

-Da sam u spoljnom svetu, potrošio bih pare, dobio koronu i ne bih imao šta da radim. Javno pitam sve ove što se "busaju" honorarima, gde su im ti milioni? Nemaju ni kuće ni kućišta, a pričaju priče za malu decu. Pa, na splavovima ti vajni bogataši iz rijalitija skupljaju po 1.000 dinara da plate račun. Više od njih 30 u zadnje dve sezone nisu dobili ni dinara, sve otišlo na kazne - izjavio je za Svet nedavno.

Ćerka mu radi u Guglu

Pored rijaliti karijere, veliku pažnju javnosti privukle su i privatne vesti.

Njegova ćerka Sara nedavno se ostvarila kao majka, a poznato je da je veoma uspešna i zaposlena u kompaniji Google.

Iako svoj privatni život retko iznosi u javnost, Mića često ističe da je izuzetno ponosan na svoju naslednicu.