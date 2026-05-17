Legendarna pevačica Vesna Zmijanac u subotu je održala treći uzastopni spektakularni koncert u beogradskoj Areni, čime je na veličanstven način obilježila jubilej, 50 godina uspešne muzičke karijere.

Nakon dve večeri ispunjene emocijama, hitovima i ovacijama publike, interesovanje za završni spektakl nije jenjavalo, a Arena je ponovo bila epicentar muzičkih dešavanja u regionu.

Na koncert je stigao i čelnik Hype imperije i direktor Hype produkcije Saša Mirković, koji je, prema rečima same Vesne Zmijanac, najzaslužniji za to što se ponovo odlučila na velike koncertne spektakle.

Pevačica je više puta isticala da joj je upravo Mirković vratio veru u velike nastupe i uradio ono što godinama niko nije uspio uvjerio je da ponovo stane pred publiku u najvećim dvoranama.

Vidno raspoložena pred izlazak na scenu, Vesna je kratko poručila da je spremna za još jedno veče za pamćenje, dok je Mirković govorio o daljim planovima i novim projektima.

- Videćemo šta nas čeka u narednim danima. Kao što znate, radimo mnogo serija i koncerata, televizija radi svoj deo posla, a sigurno će biti novih momenata kada je reč o Vesni Zmijanac i novim koncertima. U to ne treba sumnjati. Slede Sarajevo, pa Banjaluka, Skoplje i tako dalje – istakao je čelnik Hype imperije.

Potom se osvrnuo i na izjavu muzičke zvezde Mire Škorić, koja je rekla da je „Vesni upala kašika u med što sarađuje sa Sašom“, na šta je kroz osmeh odgovorio:

- Pa i Miri je upala kašika u med - našalio se Mirković, aludirajući na to da je i Mira Škorić deo velike i prestižne Hype produkcije.

Mira Škorić takođe je istakla da su Vesnu tokom bogate karijere često saplitali, ali da je upravo Saša Mirković bio neko ko ju je štitio i pružao joj podršku.

- Mislim da je Vesna sama pravila neke svoje izbore, a kada neko napravi svoj izbor, treba stati iza toga. Siguran sam, kao što su i svakome od nas neki izbori nekada bili loši, a nekada dobri, ali čovek uvek ide dalje. Vesna ima dobre pesme, ona je veliki izvođač i veliki umetnik i za nju nema nikakvih velikih problema - dodao je on.

Podsećamo, Saša Mirković je jedini producent koji je sa svojim timom uspeo Srbiju postaviti na krov Evrope kada je 2007. godine pobedom Marije Šerifović doveo Evroviziju u Srbiju. Govoreći o aktuelnim dešavanjima na ovom muzičkom takmičenju, osvrnuo se i na mogućnost da u budućnosti ponovo učestvuje s nekim izvođačem.

- Videćemo, možda se nešto izrodi iz „Hype zvezda“, pa da možemo generalno stati iza toga, pa ćemo videti. Trenutno nemam neki izazov. Uvek gledam da pronađem izazov u poslu kada nešto radim, tako da sada nemam nekakav izazov. Jer, kada jednom osvojiš, mora se pojaviti razlog i novi izazov zašto bi to išlo po drugi put. Ranije sam to želeo zato što su me nervirali neki ljudi s RTS-a. Ti ljudi više nisu tamo, novim ljudima želim puno uspeha, a ako nešto ne budu znali, tu smo mi koji znamo pomoći – naglasio je Mirković.

Kurir/Avaz