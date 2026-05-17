Slušaj vest

Vanja Mijatović, gostujući u jednoj emisiji govorila je o poslu i privatnom životu, a onda se dotakla i teme o muškarcima.

Pevačica je otkrila sa kakvim tipom nikad ne bi bila. Ona je priznala da je odbijaju muškarci koji su bili sa mnogo žena, zbog čega je dala vrlo iskren odgovor.

- Muškarcima se lakše sve oprašta. Žena kad šrevari je ne znam šta, a muškarac kad prevari je superheroj i baja. Ne bih mogla da budem sa nekim ko je bio sa svakim, a pre toga bih ga oterala da uradi neki test da vidimo da nema neku boleštinu. Muškarcima se lakše oprašta, a žena upire prstom u ženu da bi oprala svoje grehove - govorila je Vanja u emisiji Magazin In.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir Televizija

Ima stan u Dubaiju

Naime, pevačica Vanja Mijatović kupila je stan u Dubaiju, što je i ona sama potvrdila:

Izvor blizak pevačici, istakao je jednom prilikom da je birala dobru lokaciju u luksuznoj zgradi, tačnije bliznakinje od po 50 spratova povezane mostom na samom vrhu. Mijatovićeva je sada vlasnica stana koji se nalazi u zgradi sa otvorenim i zatvorenim bazenom, saunom, nekoliko teretana i bioskopom.

- Vanja uskoro ide da obiđe stan, a platila je agenta koji će sve ostalo da rešava. Ona ne planira za sada tu da boravi kad ode u Dubai, nego želi da izdaje stan koji se, inače, nalazi na 18. spratu i biće potpuno opremljen nameštajem i belom tehnikom po preuzimanju - pričao je izvor, a onda je i ona sama sve potvrdila:

- Istina je da sam kupila stan, ali ne volim da pričam o tome, to je kupljeno još pre dve-tri godine. Svaka vam čast kako ste saznali, ne zna mnogo ljudi za to. O novcu svakako ne bih govorila - rekla je Mijatovićeva kratko