Slušaj vest

Sloba Radanović, koga su danas novinari sreli na beogradskom aerodromu, progovorio je o situaciji njegovog kolege Slobe Vasića, a potom je govorio i o ostalim kolegama

- Čuo sam, ali ne znamo drugu stranu priče. Nismo se čuli, ali želim mu da se što pre oporavi i što pre izađe iz bolnice. Mi smo ljudi koji najlakše nekoga osudimo. Šta god da je bilo izaći će iz toga kao jači i bolji. Nisam upućen u njegovo zdravstveno stanje, ne družimo se mnogo - rekao nam je Sloba iskreno, a potom dao komentar o porocima na estradi.

- Otkad je pevanja prisutan je i alkohol. Treba biti psihički jak i reći sebi da to ne želiš. Ne konzumiram ni alkohol, ni ništa drugo. Popijem ponekad jedno piće. Nemam tih problema. Jesu poroci uzeli maha, čega sve ima. Ne verujem da se napio u avionu. Možda je žurio sa nekog nastupa, pa je ušao u pripit u avion, svega smo se nagledali u avionima. Niko nije cvećka. Znam kolege koje i danas ne mogu da pevaju, dok ne popiju dva, tri pića da se malo opuste, imaju tremu. Ima i onih koji to rade iz zadovoljstva. Pola estrade pije i drogira se, to je javna tajna - dodao je Radanović za Mondo.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Sloba Vasić prebačen u Lazu Lazarević

Pevač Sloba Vasić juče je prebačen u psihijatrijsku ustanovu „Dr Laza Lazarević“, o čemu je prvi pisao Kurir. Pevač će prema saznanjima ostati tamo danas, a njegovoj supruzi Jeleni se slošilo pa joj je hitno ukazana medicinska pomoć.

01:48 "Cela estrada se drogira, neka mi zameri ko god hoće": Radanovicć javno o svemu nakon skandala Slobe Vasića Izvor: MONDO

Naime, Sloba Vasić se prvobitno javio u Urgentni centar, ali je zbog ozbiljnosti stanja odmah prebačen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Razlog prijema na VMA bio je podvrgavanje procesu ispiranja i potpunog otrežnjenja.

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Printscreen Facebook, Printscreen, Privatna Arhiva