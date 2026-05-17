Džidža je u jednogodišnjoj vezi sa Milanom, od kojeg se skoro i ne razdvaja, pa su sada zajedno snimljeni na aerodromu.

Oni su stigli u Beograd nešto iza podneva, i dok je Džidža nasmejana koračala, njen partner ju je pratio dok je vukao veliki kofer. On, inače, ne voli da se medijski eksponira, te je tako i sada uz osmeh pozdravio novinare, ali izjave nije davao.

Džidža je, podsetimo, jednom prilikom ispričala kako je došlo do njihovog upoznavanja.

- Pa prošlo leto, na ulici. Imamo zajedničku prijateljicu. Sedeli smo u kafiću i on je prolazio i tako smo se upoznali. Čuli smo se jedno vreme, dopisivali jedno mesec-dva, ne mogu sad tačno da se setim, tako je nešto bilo, maj mesec kad smo se upoznali. Nekako, onako, bio je nekako jednostavan. Mene nikad nisu privlačili automobili, satovi... Iako ja volim to lično, ali to volim kod sebe možda nekad da izrazim ili da ne izrazim, nije bitno, to meni sve zavisi od dana, ali kod drugih ne - ispričala je pevačica.

Ona je rekla i da nisu odmah stupili u vezu.

- Kada smo se upoznali, dopisivali smo se mesec dana, nismo se viđali. Onda smo izašli na večeru, ispričali smo se, bolje se upoznali i kada smo se opet videli, maltene se nismo više razdvojili. Eto, od drugog dana naše veze mi smo stalno zajedno, sem kad neko od nas ima obaveze. Iznenađena sam pre svega njegovim vaspitanjem i time kako gleda žensko biće, s obzirom na to da ima brata, nema sestru. Pogotovo u ovoj situaciji koja nam se dogodila. U tim situacijama se i muškarci nekako povuku u sebe. On je bio sve vreme uz mene. To mu nikad neću zaboraviti. I sutra šta god bilo između nas, pošto nikada ne znamo šta može da se dogodi u životu, ja ću njega gledati kroz tu situaciju.