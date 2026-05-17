U životu Nade Topčagić gotovo nikada nije dosadno, a još jedna neverovatna situacija pokazala je zbog čega važi za jednu od najautentičnijih i najtemperamentnijih ličnosti domaće estrade.

Iako je bila najavljena kao jedna od glavnih zvezda muzičkog festivala „Majsko leto“, pevačica se na kraju nije pojavila na događaju i to zbog nesvakidašnjeg spleta okolnosti koji bi, kako mnogi komentarišu, mogao da posluži kao scenario za filmsku komediju.

Život je čudo

Umesto aplauza publike, reflektora i nastupa za koji se posebno pripremala, Nada je veče provela lutajući beogradskim ulicama po jakom pljusku, pokušavajući da pronađe lokaciju festivala. Kako sama kaže, stres, nervoza i potpuni haos pratili su je satima, a situacija je u jednom trenutku postala toliko konfuzna da su završili čak i u kontra-smeru, dok ih je navigacija vodila na potpuno pogrešne adrese.

-Ja sam još van sebe. Verujte mi, strašno je bilo. Četiri i po sata smo tražili mesto održavanja. Od Saborne crkve do Rakovice smo kružili kao izgubljeni - ispričala je pevačica za Kurir vidno uznemirena nakon svega.

Jedinstvena

Prema njenim rečima, problemi su počeli gotovo odmah nakon polaska. Navigacija ih je, kako tvrdi, umesto u Kulturni centar Čukarica odvela na potpuno pogrešnu lokaciju, a dodatnu zabunu napravila je greška u nazivu ulice gde se festival održavao.

-Čim smo stigli na Banovo brdo, navigacija nas je odvela do kuće u kojoj je nekada živela Vesna Zmijanac dok je bila devojka. Gledamo oko sebe i jasno nam je da to nije to mesto. Onda nas navigacija vodi do policije, pa smo ušli u kontra-smer. Ni policajci nisu znali gde je ta ulica. Kasnije smo shvatili da je naziv bio pogrešno napisan. Umesto Turgenjeva, pisalo je drugačije i tu je nastao potpuni haos - objašnjava Nada.

Kod nje je uvek turbulentno

Dok su pokušavali da pronađu pravu adresu, kiša je neumorno padala, a nervoza u automobilu postajala je sve veća. Pevačica priznaje da je u jednom trenutku bila na ivici suza.

-Kiša je padala kao da će neko da nas pobije. Vozili smo se u krug oko Hipodroma, pa gore prema Pinku, pa nazad. Zlatko je zvao organizatore nekoliko puta, ali se niko nije javljao baš onda kada nam je pomoć bila najpotrebnija - kaže pevačica.

Posebno joj teško pada činjenica da je želela da se publici predstavi u najboljem mogućem izdanju. Za festival je, kako ističe, pripremila posebnu haljinu i sa velikim uzbuđenjem planirala nastup.

-Napravila sam posebnu haljinu. Nenormalno sam izgledala, baš sam htela da maksimalno ispoštujem publiku i organizaciju. Spremala sam se danima. Mnogo mi je žao što nisam stigla - iskreno govori Nada.

Kako je vreme prolazilo, atmosfera u automobilu postajala je sve napetija. Umor, gužva i višesatna vožnja učinili su da svi budu iscrpljeni.

-Kad smo konačno stigli, već je bilo kasno. Bili smo potpuno smoreni i iscrpljeni. Uroš Markov je kupio nekoliko čokančića, kao da je unapred znao da ćemo toliko putovati. Mi smo se vozili kao da idemo do Beča, a ne kroz Beograd - priča pevačica kroz smeh, iako se iza svega krije veliko razočaranje.

Situacija je dodatno eskalirala kada su konačno stigli blizu lokacije, ali nisu mogli da pronađu parking mesto.

-Nismo imali gde da parkiramo auto. Autobusi prolaze, svi sviraju, haos. U jednom trenutku sam htela da preskočim preko ograde koliko sam bila nervozna - priznaje Nada.

Zavrzlama

Iako je sve delovalo kao scena iz komedije zabune, pevačica ne krije da joj je veoma teško palo što nije uspela da izađe pred publiku koja ju je željno čekala.

- Strašno mi je žao. Htela sam da se predstavim kako treba. Publika je došla zbog nas pevača, a ja nisam uspela ni da stignem. To mi je najteže palo - rekla je emotivno.

Ova neobična priča još jednom je pokazala zbog čega je Nada jedna od najživopisnijih ličnosti domaće estrade. Dok bi mnogi ovakvu situaciju pokušali da sakriju, ona je o svemu govorila iskreno, bez ulepšavanja, pretvarajući ličnu neprijatnost u anegdotu koju će publika dugo prepričavati.

Na društvenim mrežama već su počeli komentari da „samo Nadi može da se desi da izgubi festival usred Beograda“, dok su joj brojni fanovi pružili podršku i poručili da je najvažnije da je sve završeno bez ozbiljnijih posledica.