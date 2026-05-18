Slušaj vest

Na stadionu Tašmajdan 27. juna sve očekuje pravi spektakl na koncertu "Južni vetar festival". To će biti i emotivno veče ako se uzme u obzir da su mnoge generacije odrastale uz Južni vetar.

Neki se nisu ni rodili kada su nastajale pesme poput "Bacio sam sve niz reku", "Rođena si za kraljicu", "Ulica rađa grešnike" i ostale, ali ih danas slušaju i obožavaju Srećka Šušića.

Pevač je gostovao u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom na Kurir televiziji. Govorio je o predstojećem koncertu, ali i drugim temama.

- Tu ne treba neke posebne najave, tu će biti sva imena Južnog vetra. Moram da pomenem i Sinana, koji bi sigurno bio jedan od glavnih faktora, i Luisa. Nedostajaće nam. Publika koja bude došla sigurno će uživati u nezaboravnim hitovima. Mile Bas je napravio antologiju velikih hitova.

1/4 Vidi galeriju Srećko Šušić Foto: Kurir TV, Printscreen/TikTok

Pisalo se da je Mile Bas branio određenim pevačima da objavljuju te pesme na Jutjubu, da li ste vi imali nekada problem?

- Nisam imao problem da izvodim pesme, ne verujem da je neko i dobio takvu zabranu. Ali da se kači na svoj Jutjub kanal... autor ima pravo da stavlja na svoj kanal. Južni vetar ima svoju posebnu publiku. Recimo, Sinan je bio nešto posebno, magnet za publiku. Znam za priču da kada je trebalo da se radi koncert na Tašu, bilo je potrebno da se očisti teren, njegovi fanovi su išli to da srede.

Indira Radić je bila deo Južnog vetra. U medijima se provlačila priča da ste vi i ona bili u tajnoj vezi. Ispričao ju je jedan čovek iz Beča u jednom podkastu. Da li je to istina?

- Nije istina. Danas su jako popularne društvene mreže, bilo ko da nešto ispriča i izbaci na društvenu mrežu, to će da eksplodira. Ako se kaže nešto takvog tipa, trebalo bi to i dokumentovati nekim dokazom. Ne znam čoveka koji je to rekao. Nisam hteo ništa da komentarišem jer bi se nastavila diskusija. Postoji jedna izreka - nije važno šta se priča, nego ko priča. Držao sam se toga.

Foto: Petar Aleksić

Jeste li se čuli sa Indirom nakon toga?

- Nisam.

Da li ste razmišljali o tužbi?

- Ne znam ko je taj čovek koji je to ispričao. Jesmo Indira i ja gostovali kod tog Zihrije, koji je u vreme rata u Bosni dovodio i nas iz Srbije da radimo, bili su i Bilja i Aca. Pozvao me je, predložio mi je da porazgovaram sa Indirom da li bi i ona išla da gostuje, mi smo radili zajedno. Bili smo dobre kolege. Razmišljao sam i o tužbi, ali sad bi trebalo da nađem advokata koji bi njega jurio privatno... Nisam hteo time da se bavim, on je u Austriji, tu je zakonska problematika. Ako je njemu to pomoglo na njegovom Jutjub kanalu, ako je podigao gledanost, neka je.

Često se poteže priča o pevačima koji imaju vanbračnu decu, šta vi mislite o tome.

- Ako neko ima dete, treba i da prizna da je njegovo, ne znam zašto ne bi.

1/3 Vidi galeriju Miroslav Ilić, Marinko Rokvić, Šaban Šaulić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen YouTube, Sonja Spasić

Da li smatrate da Miroslav Ilić greši što nije priznao sina Devina, a njegova majka Mirjana tvrdi da ima dokaze za to?

- Ako ima dokaze, trebalo bi. Ja ne znam. S Miroslavom sam mnogo dobar, poštujem njegovu karijeru, ne znam zašto ne bi ako je to stvarno tako.

Marinko Rokvić je priznao vanbračnog sina.

- Marinko, Šaban. Ako je tako, zašto bežati od toga.

Šta vam kažu ljudi u vašem gradu? Kako funkcionišete u manjem mestu, a opet ste Srećko Šušić?

- Živim u Kraljevu, tamo su sve moji drugari, generacije s kojima sam rastao. Tamo nisam zvezda, običan san sugrađanin. Na strani je neka druga priča.

Ko vam se čini od mlađih pevača da može da ima ozbiljnu karijeru?

- Darko Lazić. On je veliki kapacitet, sve zavisi od njega, Prijovićka je nenadmašna. Mislim da će oni sigurno trajati. Imaju energiju i snagu da iznesu sve ono što treba.

07:08 Srećko Šušić ekskluzivno za Kurir uoči spektakularnog koncerta Izvor: Kurir televizija

Imate zanimljivo ime Srećko, koliko ono nosi vaš život?

- Svega je bilo. Pored hendikepa i svega toga što me je pratilo, evo i u ovim godinama sam došao da dajem intervju za televiziju. Znači, ipak je to neka snaga i energija i sreća koja me je pratila i gurala napred.

Koliko su zdravstveni problemi uticali na vašu karijeru? Da li mislite, da toga nije bilo, da biste mogli više da doprinesete vašoj karijeri?

- Apsolutno. Prvo medijski. Ne možeš da dobiješ takvu reklamu kao ljudi koji nemaju hendikep. Mi s hendikepom uvek smo bili po strani. Sećam se dok još nisam snimio prvi album, po restoranima kada smo tražili posao, ja sam imao bend, bilo je: "Ma šta će ti on, ide na štakama." To je bila priča i Miletu Basu, sećam se da smo jednom prilikom razgovarali. Miletu se svidelo to što sam ja radio i on je rekao:"Ne pravim ja glumca, već pevača."

1/3 Vidi galeriju Srećko Šušić Foto: Youtube, Printscreen YouTube, Printscreen/Pink TV

Pa i da je glumac, kakve veze ima?

- Ljudi gledaju drugačije, scenski se to gleda. Sve što sam snimao uglavnom sam morao da sedim, jedino kada sam prešao u ZAM, to je išlo na Pinku uživo, pa sam se pojavljivao onakav kakav jesam. Ali sigurno bi bilo lakše i uspešnije da nisam imao taj hendikep.

Da li vam se dopada kada vidite neke vaše kolege u rijalitiju?

- Pratio sam "Farmu", to mi se sviđalo. Bio mi je to interesantan taj rijaliti. Međutim, kasnije se to izmenilo, to više i ne gledam.

08:59 Srećko Šušić ekskluzivno za Kurir uoči spektakularnog koncerta II deo Izvor: Kurir televizija

Smatrate li da su pevači pogrešili što su ulazili u takav vid šoua?