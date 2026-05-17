Nakon Darine pobede na Evroviziji, na društvenim mrežama odmah su stigli predlozi da naredne godine u Sofiju kao našu predstavnicu pošaljemo Teu Tairović. Regionalna muzička zvezda za koju se već godinama priča da bi bila jedan od najboljih predstavnika Srbije na najvećem pop muzičkom festivalu oglasila se za Kurir nakon pobede Bugarske:

- Dara je pretalentovana, a ja od srca čestitam Bugarskoj na pobedi! Apsolutno zasluženo. Volela bih da se pojavim u Sofiji - poručila je kratko Tea preko svog PR tima za Kurir.

Podsetimo, Tea je nedavno objavila album "Dominantna", pa je otkrila da je jedna od pesama sa albuma pod nazivom "Ritam Balkan" bila spremna za konkurs Pesma za Evroviziju ali da ona nije bila upućena u to da postoji rok kada se pesma šalje, pa je propustila ovu godinu. Međutim, i ako je pesma "Ritam Balkan" kao i sve pesme sa albuma postigla za kratko vreme ogromne uspehe, mnogi ističu da bi pesma "Bonita" koja je i najslušanija sa pomenutog albuma, zapravo bila i najbolja za Evroviziju. Ta numera pomalo i podseća na pesmu koja je oduševila svet "Bangadanga". Bilo kako bilo, verujemo da bi čitava javnost volela da se Tea konačno pojavi na ovom takmičenju, a sigurno je da bi ona tačno znala koju pesmu treba da pošalje na konkurs, jer već 5 godina unazad pogađa Balkansku publiku tačno u metu kada je reč o muzici.

Podsetimo, predstavnica Bugarske, Darina Nikolajeva Jotova, Dara, odnela јe sinoć pobedu na Evroviziјi sa pesmom "Bangaranga", a nakon velikog finala poјavila se na konferenciјi za mediјe gde јe sumirala utiske posle triјumfa. Vidno emotivna i uzbuđena, pevačica niјe krila koliko јoј ova pobeda znači.

"Imala sam anksiozni napad"

Ona јe priznala da јe tokom čitave večeri bila izuzetno nervozna, posebno u trenucima kada su se sabirali glasovi publike i žiriјa, ali i neposredno pre nastupa. Sa puno emocija govorila je o anksioznosti koja ju je obuzela ali i u to da je snažno verovala u pobedu kao i lekciji koju je naučila na ovom takmičenju.

"Kada sam pobedila, imala sam snažni anksiozni napad, tu je bio moj muž koji me je zagrlio. Čekala sam tri sata da me sve prođe, mislila sam i pitala sam sebe: "Zašto radim ovo sebi i svom telu" da li toliko volim muziku da čuvam svoje mentalno zdravlje i sve što pokušavam da sačuvam. Spustila sam ruke na zemlju, spavala sam sedam sati. Muž mi je rekao ići ćeš na Evroviziju, ti ćeš ići na Evroviziju, znamo to. Nisam mogla da kažem ne. Rekla sam: "Znaš šta, idem, i uradiću najbolje. Spremna sam, pobediću". I da nisam, bez obzira na rezultate to je iskustvo, jer je ovo pesma moja i verujem u nju. Poruka je: "Ljubav uvek pobedi", rekla je Dara na konferenciji.

Pevačica јe tokom konferenciјe sve vreme bila nasmeјana, a tu je bio i njen suprug Turčin koji joj je velika podrška.

Nastup oduševio Evropu

Podsetimo, Dara je imala spektakularan nastup na ovom evropskom muzičkom takmičenju zbog čega je ostavila publiku i žiri širom Evrope bez teksta. Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.