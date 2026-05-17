Nemanja Nikolić je dugi niz godina na estradi, a sada se oglasio njegov tata, koji je ispričao da je uprkos velikom uspehu i popularnosti njegov sin ostao čvrsto na zemlji i veran svom rodnom kraju. Otktrio je i njegovu ljubav prema životinjama, kao i to kako su reagovali kada je pevač imao infarkt.

Otac Nemanje Nikolića ogolio je dušu o sinovljevom detinjstvu, skrivenim umetničkim i sportskim talentima, borbi sa zdravstvenim problemom, ali i o pravoj botaničkoj bašti i egzotičnim životinjama koje su čuvali u dvorištu.

Tokom posete Doljevcu, rodnom mestu Nemanje Nikolića novinari su primetili kako meštani o pevaču govore samo reči hvale. Otac je ponosno potvrdio da slava njegovog sina nije promenila:

- Pa ako je nešto dobro u celoj toj priči to je da je ostao normalan, da kad dođe ovde, u svom selu voli da popije kafu u kafani sa prijateljima, druži se s ljudima što je najbitnije, ne gleda sa visine.

Ono što je zanimljivo je da je Nemanja imao više različitih faza tokom života, od medicine, fudbala... a tata je istakao i da je talentovan i za slikanje.

- Pa Nemanja kao dete... On je uopšte multitalentovan. Recimo bilo je slučajeva kad je bio, ja ne znam, baš mali, kad njegova učiteljica srpskog jezika kaže: "Jesi li ti pročitao šta tvoj Nemanja piše, pa on je previše mali za onakve pesme". Hoće da kaže da je nešto ozbiljno napisao. Onda dođe vreme gluma neka tu amaterska i tu mi jedan kaže: "E otkrio sam glumca", ma ništa nisi ti otkrio, znam ja svoje dete, jer čim vidi da je neko oduševljen sa onim što on radi on kaže dosta je. Tako je bilo i u fudbalu. U fudbalu svojevremeno je baš kad je bilo najteže vreme, kad smo imali par maraka plate, on je trenirao za Radnički, to smo morali mi kao roditelji sve da finansiramo. Odjednom, u jednom momentu, ne više. On meni priča da se povredio, ja se prosto ne sećam, možda zbog toga što sam ostario, ali ja se ne sećam da je bio povređen. On jednostavno više nije hteo - priča iskreno tata, a onda se osvrnuo na posao kojim se Nemanja danas bavi:

- E onda je došlo ovo čime se bavi trenutno, a to je pevanje.

Tatu nije nimalo iznenadilo to što je Nemanja krenuo u muzičke vode:

- Ne, naprotiv. Pa to je umetnost, pisanje, crtanje, slikanje, pevanje. Sve je to umetnost na kraju krajeva.

Nemanjin tata je takođe umetnik. Odlučio je da pokaže svoja dela koja krase između ostalog i njihov dnevni boravak, pa su novinari zaključili da je tu umetničku crtu Nemanja nasledio od tate.

- Ja bih više voleo da je završio umesto medicinske umetničku, a plus da peva. E to bi već bila ličnost - kaže iskreno tata.

Sa tatom je otvorena tema i takmičenja "Zvezde Granda", koliko Nemanja nije želeo da se prijavi, ali i kako je izgledalo kada je počela ta euforija.

Ono što je bila možda posledica turbulentnog i haotičnog tempa života, pomalo i nemarnosti, doveli su do toga da je Nemanja pre devet godina za volanom doživeo infrakt, na svu sreću bez strašnih posledica. Pevač je u jednom intervjuu ispričao da je bio za volanom u tom trenutku, da su sa njim u kolima bili supruga i dete, ali da je uspeo da odreaguje pribrano. Njegov tata je i o tome govorio.

- Mi roditelji imamo jednu zamerku, on ne vodi računa o sebi. Ponekad se i previše daje. Što bi rekli naši ljudi daće Bog da nauči nešto od svega, čovek se uči na greškama, pametan čovek na tuđim greškama, na kraju krajeva.

I njegov drug je pričao o Nemanjinom zdravstvenom problemu:

- Nezdrav život, mislim, on živi nezdrav život. Ja sam s njim puno putovao po tim njegovim nastupima, jedan dan smo u Vranju, sutradan smo u Kruševcu, treći dan smo u Crnoj Gori, ne znam u Pljevlju, za tri dana, put spavanje, put spavanje, nije lako.

Kurir/Blic