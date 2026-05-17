Slavica Coka Ratković, bivša supruga kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, u velikoj ispovesti u emisiji "Stars specijal", koja se emituje svake nedelje na Kurir televiziji, otkrila je da je tetka sadašnjoj partnerki svog bivšeg muža Ani Nikolić.

Na pitanje da li je istina da je u srodstvu sa Anom Nikolić, Coka je šokirala priznanjem.

- Jeste. Ja sam njoj neka tetka, eto. Ona to zna i Rale zna. Trebala je da me pita kao tetku za savet kako s Raletom. Ja bih joj rekla da je mnogo bolje da mu bude devojka, nego da se uda za njega. Mnogo je bolje kad si Raletu devojka, mnogo bolje prođeš nego kao žena, ne bih joj preporučila da se udaje - rekla je Coka, a potom je otkrila da je Ana jako neprijatna prema njenoj porodici

- Pretila nam je. Ja stvarno ne znam šta je Rale njoj pričao da ona dođe na ideju da mi preti. Pisala je mojoj majci, poruke su malo nepovezane, ali joj je napisala: "Ako želiš da ti ćerka živi, dosta je!" Ja sam Raleta pustila da živi svoj život, ali dug mora da se vrati. Ja ne mogu više ni da radim, bolesna sam, moram negde da živim. Kako ja njemu da oprostim i da ga pustim - govorila je Slavica.

"Tužila sam Anu Nikolić"

Coka je otkrila da je Ana njoj ranije kao i na početku odnosa sa kompozitorom bila super, ali da pevačicino ponašanje dovelo do toga da je tuži.

- Meni je ona bila simpatična. Ja sam ga savetovala u vezi sa njom. Ja sam je zamišljala da je ona ono nekad, nisam pratila i gledala ništa, radila sam tri posla u Nemačkoj. Rekla sam mu da je super što je s njim, jer mi se činilo da su lep par - rekla je Coka pred kamerama Kurir televizije, pa je dodala i da je tužila Anu kao i da je intervju dala upravo da izazove reakcije koje su se desile.

- Tužila sam Anu, jesam. Ja sam stvarno dala onaj prvi intervju da izazovem, jer više je bilo nepodnošljivo kakav je to haos bio privatno. Vi ste čitali i gledali svašta, ali bilo je mnogo gore od onoga što ste videli o njihovom odnosu. Rale je mislio da ja neću izaći u medije, pa sam mu pokazala da hoću. Ja Ani ne zameram, njemu zameram. Raletu to nikada neću da oprostim. On je sve dozvolio. Ako on to može i mora da trpi ja neću i ne mogu. Ana i ja imamo nesporazum, ne Rale i ja, ali on je do toga doveo.

Ušla je u stan da se obračuna sa ženom od 80 godina

Coka se prisetila trenutka kada je Ana došla u stan da se obračuna sa njenom majkom.

- Neću da spominjem moju decu, jer njima ovo ne treba. Moja deca su kad sam ja dobila infrakt hteli da baka bude sa njima u Beogradu i ona je došla, moja majka ima 80 godina. Za to vreme, kada je moja majka bila ovde, došla je Ana da nešto raspravi s njom. Ana je uletela i krenula pravo u sobu gde je moja majka. Moj sin je pitao: "Gde si pošla?", ona mu je rekla da ne traži njega već moju majku. Moj sin je nju uhvatio za obe ruke i izbacio iz stana, a onda pozvao policiju.

