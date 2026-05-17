Slavica Coka Ratković kako je i sama rekla nikada ne bi izašla u javnost da je njen bivši muž Goran Ratković Rale ispoštovao. S obzirom da on to nije uradio, Coka je rešila da otvori Pandorinu kutiju. Nakon samo jednog intervjua nastao je opšti haos, a sada je Slavica u intervjuu za emisiju Stars specijal na Kurir televiziji, odlučila da otkrije sve o Raletovoj ljubavi i opsesiji prema pevačicama.

Osim što je po prvi put pred kamerama Kurir televizije, otkrila da je tetka Ani Nikolić, Coka je sada progovorila i o pevačici Reni iz Bugarske, sa kojom je Rale započeo vezu dok je još bio u braku sa njom, ali i Indiri Radić sa kojom je Ratković bio u dugoogodišnjoj vezi nakon razvoda od Slavice.

"Mislila sam da me lažu"

Kako kaže, prva prevara za koju je saznala je bilo kada je Rale zaveo bugarsku pevačicu Reni.

- Kad su mi rekli, mislila sam da me lažu. Ja sam bila u šoku. Što bi on mene varao kada je imao svu slobodu. Isto što sada preživljavam sa Anom bilo je i sa Reni, one su jako slične. Nakon Reni počeo je sa Indirom i to je bila veza. S njom nije bilo problema, on je živeo s njom, ja s decom. Već smo se bili razveli.

"Dobila sam auto zahvaljujući Indiri"

Coka kaže kako je zahvaljujući Indiri Radić dobila auto.

- Znam da sam u jednom trenutku dobila auto zahvaljujući Indiri. To nije bila njegova ideja nego njena. Oni su vodili decu na more. Nikad nije htela da im bude majka, nego prijatelj. Ona nije kriva za moj razvod, o njoj samo najbolje mogu da kažem - rekla je Slavica u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji.

"Prodala sam svoj stan, sve je otišlo na propale pevačice"

Slavica je otkrila i da je prodala svoj stan zbog Raletovih problema, ali da je sve potrošeno na pevačice.

- Zbog njega sam prodala svoj stan da bih rešila njegove probleme. Onda je on kupio stan pa je i taj prodao. On je uvek ulagao u pevačice. Taj novac od stana je otišao na propale pevačice i propale karijere. Kompleks su mu pevačice. Šta će da im ponudi? Njemu kad se dopadne neka pevačica on je u stanju da uzme od žene da bi dao njoj. To je porodičan stan u kom smo živeli naša deca i ja. Rale mi je 15 godina pričao da će mi kupiti stan ali to se nije desilo. Uvek je imao nešto preče, ulaganje u pevačice, ploče... Njemu kad se svidi neka žena u stanju je sve da joj da - govorila je Coka, pa nastavila:

- Dala sam mu ultimatum da uzme stan na kredit ili kako god, ali da me obezbedi. On se meni nikad nije javio. On voli da manipuliše, priča bajke... Poslednji naš razgovor je zvučao jako ružno. Rale nam je sve oduzeo, apsolutno sve. Ja od njega ne očekujem više ništa, ali neću da ćutim. Posledice su te da sam ja progovorila i nadam se da je ovo poslednji intervju koji sam dala o njemu. On neka vodi računa! Sve što smatram da nije istina doći ću i reći da laže. Da verujem da će da me ispoštuje ne bih bila ovde, ali sad sam ja zla, šta ću mu, ja moram. Nisam više da mogla da podnesem - rekla je Coka.

Velika ispovest bivše supruge Gorana Ratkovića Raleta o neverstvima svog bivšeg supruga