Slušaj vest

Elena Karić se kao tinejdžerka oprobala u manekenstvu i fotografisala se za naslovne strane brojnih jugoslovenskih časopisa. Još tada je Beogradom počelo da se šuška o mladoj zavodnici, jednoj od najlepših Beograđanki.

Ljubavna priča Elene i Predraga

Pravi medijski bum napravilo je njeno venčanje sa jednim od naših najuspešnijih fudbalera devedesetih, Predragom Mijatovićem da bi ubrzo postala jedna od najlepših žena naših sportista.

Elena i Predrag venčali su se početkom devedesetih, u to vreme ona je imala 18, a on 22 godine. Elena je već nosila titulu beogradske lepotice, ali ni Mijatović nije bio za potcenjivanje, mnoge žene su uzdisale za njim. Ljubavna priča Elene i Predraga rođenjem sinova Andreje i Luke uobličena je na najlepši način (stariji Andreja preminuo je u 2009. u 14. godini od cerebralne paralize). Razvod se desio 2001. godine i bio je to kraj ove ljubavne priče i najava novih.

1/11 Vidi galeriju Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Veza sa ovim muškarcem je bila burna

U njenom životu pojavio se kontroverzni Andrija Drašković, sa kojim je dobila sina Mateju. Veza sa njim usledila je ubrzo nakon razvoda i bila je veoma burna. Priča se da je prelepa zavodnica samo u bundi i vešu došla na njegova vrata. Zanosna Elena je potom njihov kraj opisala kao civilizovani rastanak, a njen izgled je nastavio da privlači ogromnu pažnju.

Njega je ludo volela

Jedna od najuticajnijih srpskih porodica bila je tada porodica Karić, a Elena je postala njihova snaja. Poznanstvo sa sedam godina mlađim Jugoslavom Karićem, sinom Hafe i Dragomira Karića, preraslo je u veliku ljubav. Poznati naslednik nije krio oduševljenje Elenom, pričalo se da je odlučio da se oženi njome čim ju je ugledao, a 11. marta 2005. se to i desilo. Elena je postala gospođa Karić, dok se prelomni trenutak desio oktobra 2005, kada su Elena i Jugoslav dobili sina Simona.

- Sa Jugoslavom sam se upoznala slučajno, na proslavi BK televizije. Nisam imala pojma ko je on, pa sam rekla: „Što je dobar ovaj dasa“. I to je bio jedini muškarac za koga sam ja pitala: „Кo je to?“. Upoznali su nas zajednički prijatelji. Krili su da je Jugoslav mlađi od mene sedam godina. On me nije lagao da bi kasnije bio „čist“, samo mi je sve prećutao.

1/8 Vidi galeriju Elena Karić Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kasnije se pravdao: „Pa da sam ti rekao odmah, ti bi rekla: "Мali, pali! A ovako, kasnije, kada prorade emocije, ne možeš tek tako da me pustiš!“I bio je u pravu, tada je već bilo kasno – već sam se upecala! Nije mi bilo svejedno kada sam saznala koliko je mlađi. Danas mi to ne smeta, on je zreo i ozbiljan čovek. Ja sam ta koja je često detinjasta - rekla je svojevremeno Elena, koja se u međuvremenu razvela i od Jugoslava Karića.