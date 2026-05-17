Pevač Sloba Vasić prebačen je sa prijemnog na muško odeljenje u Klinici Laza Lazarević, gde će nastaviti dalje lečenje.

Zdravstveno stanje pevača Slobe Vasića uzdrmalo je javnost nakon što je juče prvo primljen na VMA, a posle u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", o čemu je prvi pisao Kurir.

Prema navodima, pevačevo stanje je za sada stabilno, ali će pod nadzorom lekara ostati do daljnjeg.

- Prebačen je na muško odeljenje. Do danas je bio na prijemnom odeljenju, ali takav je protokol - rekao je izvor.

Ipak, detalji o periodu boravka i oporavka za sada nisu poznati, a više informacija očekuje se narednih dana.

Skandal na aerodromu

Podsetimo, pre dva dana Sloba je izbačen iz aviona na beograskom aerodromu Nikola Tesla, na letu za Cirih, gde je trebalo da održi nastup, i to zbog toga što je bio u alkoholisanom stanju.

Zbog njegovog neadekvatnog ponašanja reagovao je i kapetan, pa je pevač udaljen iz aviona uz pomoć obezbeđenja.

Drama na VMA

Nakon incidenta na aerodromu, Vasić je najpre završio u Urgentnom centru, odakle je potom hitno prebačen na VMA. Međutim, ni tamo nije došlo do smirivanja situacije. Kako otkriva očevidac koji se zatekao na licu mesta, pevač se posvađao sa suprugom i pokazao agresivno ponašanje, a upravo taj sukob prethodio je njegovom prebacivanju u specijalizovanu ustanovu.

Slobinoj ženi pozlilo

Stres i cela drama teško su pali njegovoj ženi Leli Vasić, kojoj je nakon svađe u jednom trenutku pozlilo. Lekari su odmah reagovali i priključili je na infuziju, nakon čega je puštena kući. Ekipa Kurira usnimila ju je ispred bolnice vidno potresenu, dok se držala za grudi i polako odlazila.

- Stvarno nemam snage, verujte mi. Ne mogu ništa da pričam - rekla nam je Lela kroz uzdah.

Na pitanje kako je Sloba i da li može da otkrije više detalja o njegovom stanju, kratko je poručila:

- Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav.

Oglasila se

Supruga pevača Slobe Vasića, Jelena, malo kasnije se oglasila na svom Instagram profilu nakon što je Sloba zadržan u psihijatrijskoj ustanovi „Laza Lazarević“. Ona je zamolila javnost za razumevanje i privatnost u ovom trenutku.

Istakla je da trenutno nema snage da daje izjave, ali da je najvažnije to što je Sloba živ i stabilan, što joj uliva mir u teškoj situaciji.

- Izvinjavam se svim ljudima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumevanje, hvala - napisala je Jelena.

