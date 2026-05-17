Nakon što je Slavica Coka Ratković u emisiji Stars specijal otkrila da je prodala svoj stan zbog problema bivšeg supruga, uz navode da je sav novac navodno potrošen na pevačice, Goran Ratković Rale je odlučio da javno iznese svoju stranu priče.

Rale za Kurir progovorio

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale pomešali privatni i poslovni život

Rale je za Kurir poručio da je spreman da ispravi greške iz prošlosti, ističući i da Ana Nikolić, prema njegovim rečima, nema nikakve veze sa celom situacijom, kao i da ga je ona savetovala da kupi stan bivšoj supruzi.

- Pogrešio sam. Ispraviću grešku. I zamolio bih je da se zaustavi. Evo, javno joj obećavam - dobiće stan. Ako je to rešenje svih njenih problema, rešiću joj sve probleme. Ali kakve veze Ana ima sa nečim što je bilo pre 25 godina?Ana poseduje više nego ja i ne razumem zašto se oseća ugroženo s njene strane. Naprotiv, Ana mi je odmah rekla da joj kupim stan i da nisam bio fer prema njoj.

"Prodala sam svoj stan, sve je otišlo na propale pevačice"

Podsetimo, Slavica je u emisiji Stars specijal otkrila da je prodala svoj stan zbog Raletovih problema, kao i da je sve potrošeno na pevačice.

- Zbog njega sam prodala svoj stan da bih rešila njegove probleme. Onda je on kupio stan pa je i taj prodao. On je uvek ulagao u pevačice. Taj novac od stana je otišao na propale pevačice i propale karijere. Kompleks su mu pevačice. Šta će da im ponudi? Njemu kad se dopadne neka pevačica on je u stanju da uzme od žene da bi dao njoj. To je porodičan stan u kom smo živeli naša deca i ja. Rale mi je 15 godina pričao da će mi kupiti stan ali to se nije desilo. Uvek je imao nešto preče, ulaganje u pevačice, ploče... Njemu kad se svidi neka žena u stanju je sve da joj da - govorila je Coka, pa nastavila:

- Dala sam mu ultimatum da uzme stan na kredit ili kako god, ali da me obezbedi. On se meni nikad nije javio. On voli da manipuliše, priča bajke... Poslednji naš razgovor je zvučao jako ružno. Rale nam je sve oduzeo, apsolutno sve. Ja od njega ne očekujem više ništa, ali neću da ćutim. Posledice su te da sam ja progovorila i nadam se da je ovo poslednji intervju koji sam dala o njemu. On neka vodi računa! Sve što smatram da nije istina doći ću i reći da laže. Da verujem da će da me ispoštuje ne bih bila ovde, ali sad sam ja zla, šta ću mu, ja mora.