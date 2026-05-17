Afera između aktuelne učesnice rijalitija Elita 9, Sofije Janićijević i Daneta (70), već duže vreme privlači veliku pažnju javnosti i domaćih medija.

Novi šok detalji

U vezi sa ovom pričom oglasio se Safet, najbolji prijatelj Daneta, koji je otkrio nove detalje o njihovom odnosu.

- Oni su se čuli nakon Elite 8, dopisivali su se, pa su odlučili i da se vide, ali gde tačno su se viđali ne znam. Moram da kažem da mi to nije bilo mnogo čudno za njih dvoje, znajući Daneta. Jeste on stariji, ali je dugogodišnji švaler, a njih dvoje su se lepo slagali - istakao je on.

Potom je dodao da su se njih dvoje često viđali i provodili vreme zajedno.

-Sofija jeste govorila majci da je Dane fan, ali vremenom to više nije moglo da se sakrije. Njih dvoje su često išli jedno kod drugog, ona je dolazila u Skoplje, on je išao u Ralju. Bili su zaljubljeni, grlili su se i ljubili. Skakala mu je na vrat, grlila ga. Dolazili su i kod mene, a i ja sam išao kod njega. Znala je da prespava kod njega po nekoliko dana i to su svi videli i znali. Šetali su zajedno i oboje su nosili prstenje koje joj je kupio - ispričao je potom.

"Želela je da imaju decu"

Na pitanje voditelja da li su bili intimni, nije želeo direktno da potvrdi, ali je izrekao dodatne tvrdnje.

- Ne mogu to da kažem, ali moram da istaknem da kod Daneta nema posebne sobe, tako da to što je Sofija govorila da je spavala u drugoj sobi nije moguće. Takođe, isticala je da želi da imaju dvoje dece, to sam lično čuo dok sam bio prisutan - zaključio je Safet za "Premijeru".

Evo koliko je novca dao Sofiji

- Veruj mi, tačnu cifru ne bih mogao da kažem. Mislim da je preko pedeset hiljada evera. Nema šta joj nije kupovao. Šta je poželela, to joj je kupovao, to je istina. Kupovao joj je prstenje, ogrlice, narukvice...to znam, a da li je kilogram zlata, to ne znam.