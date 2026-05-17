Anastasija Buđić se dotakla potencijalne trudnoće Maje Marinković sa Asminom i da li bi to uticalo na njihovu vezu, ali i komentarisala kolegu Filipa Đukića, kao i Staniju Dobrojević.

Anastasija Buđić,voditeljka je rijalitija "Elita", a sada je progovorila o učesnicima ovog takmičenja.

-Ja generalno živim rijaliti i jako volim ovaj posao. Mislim generalno voditeljstvo i novinarstvo. Mislim da zaista ovaj posao mora da radi neko ko ga voli zato što koliko god ima mnogo lepih strana, ako želiš da budeš baš uspešan, da imaš dosta ekskluziva, to iziskuje, trud, rad, vreme. Na primer, ja često vrlo kasno odem da spavam zato što pratim svaku emisiju, naravno i one koje ja ne vodim. Zanima me šta će učesnici da kažu, kako će da se ponašaju. Nekad, ako baš legnem ranije, onda obavezno odem na sajt ili pogledam na Jujtub šta se izdešavalo. Često imamo komunikaciju, naravno, sa, takav smo prosto format, sa porodicama, prijateljima takmičara. I to su često od onih šaljivih momenata, ali mnogo više životne priče. To su ljudi koji nisu iz javnosti i sa njima je mnogo teže napraviti dil, dovesti ih u emisiju, objasniti im da kamere ne jedu ljude, da neće ništa da im se desi. Zato što mi ono šrako pričamo preko telefona super i pričamo i sat i dva i tri. Stvarno se lepo iščaskamo. Međutim, kada se pomene emisija, ljudi koji nisu iz javnog sveta, oni stvarno imaju problem da stanu pred kamere. Kažu: "Jao mila, ako si snimala ovo, pusti, ali ne, vi meni trebate uživo." I onda tako tu malo ima, ovaj, problematike dok ih ne nagovorimo da dođu. Ali u suštini je dinamično, zabavno, bukvalno životne priče i negde dosta toga i naučiš, a i u mnogim nekim situacijama se generalno i ljudi identifikuju, pa i mi sami koji radimo projekat. Zato što svaki takmičar ima šarenoliku životnu priču. Ako ne po čitavom životu, barem po nekim segmentima,možemo da se pronađemo. Tako da je interesantno, ali traži dosta odricanja,dosta fokusa na posao koji radiš ako hoćeš da ga radiš kako treba i ako hoćeš da si u top 10 minimum u svom poslu. Ako hoćeš da odrađuješ, onda možeš da hrčeš, da spavaš, da te ne zanima ko ti dolazi u studio, šta ti priča. Ovako u mom slučaju, baš se trudim- kaže ona.

Danas je poznata voditeljka, a u javnosti se Anastasija Buđić predstavila kao pevačica grupe Models i to je ono po čemu je svi pamte.

Anastasija je rekla kako na nju utiču negativni komentari na društvenim mrežama.

- U principu, u poslednje vreme nemam ni vremena da čitam komentare zato što sam baš onako od jutra do sutra zauzeta pričama šta ću ubaciti u emisiju, šta će mi biti nova ekskluziva. Ali u suštini umem s vremena na vreme da, da bacim pogled. Više bacim pogled na moj direct na Instagramu i tu često dobijem i neke konstruktivne kritike koje nisu, ajde žargonski ću se izraziti, nisu nikakva vrsta napu**vanja, što bi se reklo, već prosto: "E, napravila si ovde lapsus. Ja znam da ne spavam, da po petnaest, dvadeset dana pregovaram sa nekim određenu priču da mi dođe u studio i u tom danu mogu da doživim i otkazivanje i trista nekih situacija. Ljudi misle, aha, to je tri sata lajva. Ti se probudiš kao u španskim serijama, izađeš, staneš. Njoj je sve divno, bajno, sjajno. Ne znam šta misle da nama neko drugi priprema program. Zapravo, pripremamo ga, jelte, mi sami i sami se trudimo za svaku priču. I onda neki put sam toliko umorna da kad stanem u etar, zapravo meni je najlakši deo vođenje emisija, a mnogo mi je teži deo ta priprema. I zahvalna sam s obzirom da smo jedna od najgledanijih emisija generalno, ne samo na kablovskim mrežama, već i na nacionalnim televizijama. Ulazimo i tu u trku. I negde sam mnogo zahvalna našim gledaocima I ja prosto smatram da ja njima trebam da pružim mnogo, da opravdam zašto je njihov daljinski na našem kanalu, zašto ga ne menjaju. I onda meni nije ni mrsko, ni teško da se borim za svaku tu ekskluzivu. E, naravno, ima onih koji su malo maliciozniji, pa će uvek da ti nađu neku zamerku, manu, ali svi smo mi negde ljudi od krvi i mesa. Nije ni nama voditeljima svaki dan imendan. Ovo je prosto emisija koja je svakodnevni format. Sa raznim situacijama se, jelte, susrećemo, tako da neki put se desi neki peh u tom smislu neki lapsus. Ali Bože moj, naravno, ima i rijaltii fanatika koji prosto u svakoj emisiji se desi da mi zaista onako objektivno, kao da smo roboti- kaže ona i dodaje:

- Meni sutra može rođena sestra, majka da uđe u rijalit, bukvalno. Za mene bi bila apsolutno ravnopravna sa svim ostalim takmičarima. I nema tu da se nekom nešto povlađuje. Prosto, ako se tog dana desi to i to u rijaliti, na taj način ja izveštavam u svojoj emisiji, a naravno, ljudi koji ih obožavaju neće se uvek složiti sa tim jer su dosta subjektivni, tako da imamo i tu neku vrstu napada. Ali Bože moj, navikla sam, mislim, ne obraćam pažnju.

Cela priča oko Stanije, Asmina, Maje privlači veliku pažnju.

- Mislim da je mnogo interesantno to što je Stanija Dobrojević ušla u rijaliti i negde se na lep način razvija priča. Saznali smo dosta novih detalja. Videli smo neke stvari koje su se događale i kod Aneli Ahmić da, da je slične stvari doživela i Stanija. Onda opet videli smo i od strane tih žena neke izjave za koje je Asmin bio u pravu. I negde mi se čini da svako tu ima svoj momenat. Sad bih rekla kad su dvoje ljudi u vezi, a ovde Asmin plus, ne znam, Aneli, Stanija i Maja, aktuelna devojka, da je negde normalno da svako ima svoj ugao posmatranja, da svako veruje u svoju istinu. Ti bilo koji par na svetu ljubavni da uzmeš. I sad ne znam, e ajde mi ti kao muškarac ispričaj šta se tu dogodilo i ti kao žena. Neki put će nam se činiti da slušamo dve dijametralno suprotne priče, različite istine, a svako veruje sebi da je u pravu, pa čak kad nešto i nije istina, imamo taj tip ljudi koji sebe ubedi da je to istina i taj nekoga tera do kraja, pa kud puklo da puklo. Znaš ono i u njihovim glavama neki put triput izgovorena stvar postaje istina, tako da je interesantno, dinamično. Dosta detalja se tu saznalo. Mislim da još dosta toga trebamo tek da saznamo, premda ima, čini mi se, još dva meseca do samog kraja. Brojimo sitno i, pa evo, video si i sam u startu. Ne znam. Stanija je rekla da ne postoji nikakav prljav veš između nje i Asmina. Onda malo po malo, dan po dan negde izlazi prljav veš koji su prosto imali i mislim da je sve to, ono, stvar kako će ko prema kome da se postavi. I naravno, ako te neko napada, nećeš nemo stajati i ćutati. Prosto, gleda te čitava nacija, milionski auditorijum. Na tebi je kako ćeš da se postaviš i da se odbraniš.

Asmin i Maja nisu za mirnu luku

Maja Marinković i Asmin Durdžić

- Asmin i Maja su mi poprilično onako vatreni. Ne znam, kao da su dve vatre u pitanju. A i u slučaju Maje i u slučaju Asminovom mi deluje da i jednoj i drugoj strani treba neko ko je mirniji od njih. Možda bi tako našli sklad i neku mirnu luku, al opet, možda i pričam gluposti. Stanija kaže da je ona za njega bila mirna luka i da ta veza nije uspela. Ne znam šta da kažem. Uvek postoji onaj faktor iznenađenja. Postoje parovi kojima smo mi negde predviđali da neće da istraju, da neće doći ni do rampe ili eventualno će preći zajedno rampu. Od toga nema ništa. Međutim, neki od tih parova su nas vrlo demantovali. Možda kad izađu iz rijalitija, ako uspeju da budu u vezi do samog kraja, kad se negde osame, kad je tu manje ljudi oko njih, možda i nađu neki zajednički jezik i možda zaista uđu u tu mirnu luku. Za sada im je odnos poprilično turbulentan. E sad, zavisi ko šta voli. Znaš, neki ljudi maštaju o miru, a radi ih haos. Tako da mislim da i, i Asmin i Maja negde vole dinamiku, da ne znam koliko bi bili zadovoljni i srećni barem u ovim godinama da budu u šuškanoj i mirnoj vezi. Mislim da za to treba malo više zrelosti.

Na pitanje kad bi se desilo dete da je na putu, da li misli da bi ih to smirilo ili bi i dalje bila haotična atmosfera između Asmina i Maje, Anastija kaže:

- Pa ne znam, poprilično. Mislim da udaraju jedno drugom kontru, da zapravo i jedno i drugo šta izgovore u datim trenucima možda i ne misle. Mogli smo da čujemo Maju da izgovara da ne želi s Asminom dete. Onda vidimo Asmina koji kaže ja nisam spreman za brak sa njom, tako da s te neke strane vrlo su kontradiktorni. Onda se brane, onda su u ljubavi nebeskoj, onda se svađaju. Prosto ne znam. Volela bih ako im se to dogodi da negde spuste loptu i da uđu u tu neku mirnu luku svakako, a ako im se dogodi, a ipak reše da to nije opcija za njih i da se ne odluče za taj neki put, onda svakako nije srećan kraj i ne bih volela nikom, pa ni njima.

Filip ima veliki prag tolerancije

Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović

Drže nam se dobro i Bebica i Teodora. Niko ne zna šta da očekuje od njih dvoje. Kaži mi negde njihovu prognozu i eto za kraj da te pitam tvoj top tri.

- Pa znaš šta. Što se tiče Bebice i Teodore, vrlo me iznenađuju iz meseca u mesec, iz nedelje u nedelju. Taman kad pomislim, ne znam, Teodora će da završi sa Filipom Đukićem. Nema od ove priče ništa. Ona se pomiri sa Bebicom, onda u nekim trenucima mi deluje da on nju totalno ne zanima. U drugim trenucima mi deluje da u nekim svojim pogubljenim fazama, gde vidi da zapravo tamo nekom, evo, u ovom slučaju Filipu bi možda bila samo broj, a da je ovo čovek koji čvrsto stoji iza nje i da se ne lažemo, ovo je Balkan. Retko koji muškarac bi prelazio ženi preko nekih stvari. On vrlo ima prag tolerancije odavde do Amerike peške može da ide slobodno, tako da zavisi ko šta traži i ko šta od života očekuje i kome šta, jel te, paše. Neko bi rekao, "Ma šta će ti ona pogledaj, napravila te je na budalu." Neko bi njemu rekao, "Ma beži od nje, šta će ti?" Neko će njoj reći, "E vidi, on ti preko svega prelazi. Tebi to nije interesantno. Pući će ti film kad-tad." Ali ko smo mi da sudimo, ako je njima super, nama je još bolje. U svakom slučaju mogu s jedne strane da budu i dobar primer da, ako je to zaista ljubav, oni to najbolje znaju da eto tako sve, preko svega se može, jel te, preći ako ljudi odluče da budu zajedno. Za mnogo manje sitnica u životu vidimo da ljudi, ne znam, raskidaju veze, brakove. Svi negde idu generalno linijom manjeg otpora, a retko ko je spreman, jel te, da poradi na tom odnosu, da poradi na vezi. E sad, u ovoj vezi je samo onako kao više pitanje nakon svega što su priredili jedno drugom, da li je vredno truda i sa jedne i sa druge strane. Mislim da su to najčešći komentari kad su njih dvoje u pitanju.

Još je rano da se prognozira pobednik

Anastaija nije mogla sa sigurnošću da odgovori ko bi mogao ove sezone da odnese pobedu.

- Iskustvo me naučilo da je možda i rano, iako ti to čudno zvuči, ima dva meseca do kraja. Ne mogu da se setim tačno koja je sezona u pitanju, jer, ono, idem iz sezone u sezonu, ali uvek se setim kada se dogodila prevara u braku Marinkovića. I to je negde bilo tik pred kraj samog rijalitija i mi smo se svi tu zapitali, mhm, ovo je onako situacija koja je iz sedamdeset sedmog plana ušla u prvi plan. Da li sad to može da napravi neki obrt, neku promenu u situaciji? Često nam se dešavalo da ljudi za koje mi između nas interno tipujemo da mogu da zauzmu prva tri mesta često ne budu tu ili bude jedna od te tri osobe. Publika najbolje zna, u krajnjoj nekoj liniji. Meni je za sada još uvek rano. Ono što sam naučila jeste da se u suštini ništa ne prašta, da neki takmičar može da bude omiljen, da ne znam koliko ga narod podržava, ali ako nedelju dana pred samo finale ima peh koji mu ne priliči ili joj ne priliči ili nisu želeli da tu osobu vide tako, to je bukvalno kao s poverenjem, bukvalno kao kula od karata koja može da se sruši i da neko totalno iz drugog, trećeg plana uzme, uzme nagradu. Zavisi kako prosto ljudi u datom trenutku razmišljaju. Ali ono što sam negde stekla utisak jeste da imaju osećaj za nepravdu i da često vole da glasaju onako masovno za ljude za koje smatraju da im treba zaštita, da, da, u kući.

kurir.rs/blic