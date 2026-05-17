Muzička zvezda Tanja Savić bila je specijalna gošća na koncertu Magla benda u Sava Centaru, gde je svojim emotivnim nastupom oduševila publiku.

Sve oči uprte u Tanju Savić

Foto: A. Milinković

Tanja je na koncert stigla u pratnji partnera Mukija Bešića, a njih dvoje su iz prvog reda uživali u atmosferi i pratili nastup popularnog benda.

Ipak, posebno iznenađenje usledilo je kada je pevačica u jednom trenutku izašla na binu.

Oduševila publiku

Tanja Savić na koncertu Magla benda Izvor: A. Milinković

Publika je njen izlazak dočekala ovacijama, a Tanja je emocijom, harizmom i dobro poznatim hitovima dodatno podigla atmosferu u sali. Njene interpretacije izazvale su snažne reakcije prisutnih, koji su zajedno sa njom pevali od prvog do poslednjeg stiha.

Podsetimo, Tanja je nedavno bila specijalna gošća i na koncertima Snežane Đurišić, Narodnog ansambla Radio-televizije Srbije, kao i Lepa Lukić.

Tanja Savić Foto: Toxic, Nemanja Nikolić

Popularnu pevačicu već u subotu, 23. maja, očekuje veliki solistički koncert u Areni Zagreb, koji je rasprodat do poslednjeg mesta.

Tanja tokom ove nedelje obavlja poslednje pripreme pred spektakl, nakon čega putuje u Zagreb, gde će publici prirediti koncert za pamćenje.

Kako je ranije najavila, gošća na njenom koncertu u Zagrebu biće Dragana Mirković, a kako saznajemo pripremila je još mnogo iznenađenja za publiku.

