TANJA SAVIĆ ZABLISTALA NA KONCERTU MAGLA BENDA! Oduševila publiku, pogledajte samo ove kadrove (VIDEO)
Muzička zvezda Tanja Savić bila je specijalna gošća na koncertu Magla benda u Sava Centaru, gde je svojim emotivnim nastupom oduševila publiku.
Sve oči uprte u Tanju Savić
Tanja je na koncert stigla u pratnji partnera Mukija Bešića, a njih dvoje su iz prvog reda uživali u atmosferi i pratili nastup popularnog benda.
Ipak, posebno iznenađenje usledilo je kada je pevačica u jednom trenutku izašla na binu.
Oduševila publiku
Publika je njen izlazak dočekala ovacijama, a Tanja je emocijom, harizmom i dobro poznatim hitovima dodatno podigla atmosferu u sali. Njene interpretacije izazvale su snažne reakcije prisutnih, koji su zajedno sa njom pevali od prvog do poslednjeg stiha.
Podsetimo, Tanja je nedavno bila specijalna gošća i na koncertima Snežane Đurišić, Narodnog ansambla Radio-televizije Srbije, kao i Lepa Lukić.
Popularnu pevačicu već u subotu, 23. maja, očekuje veliki solistički koncert u Areni Zagreb, koji je rasprodat do poslednjeg mesta.
Tanja tokom ove nedelje obavlja poslednje pripreme pred spektakl, nakon čega putuje u Zagreb, gde će publici prirediti koncert za pamćenje.
Kako je ranije najavila, gošća na njenom koncertu u Zagrebu biće Dragana Mirković, a kako saznajemo pripremila je još mnogo iznenađenja za publiku.