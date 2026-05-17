Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević otkrila je u razgovoru sa cimerima u "Eliti 9" da su je Asmin Durdžić i njegov otac ucenjivali.

Rat bivših partnera besni od kako je Stanija ušla u "Elitu", a najnovijim nizom uvreda nja njen račun Asmin je zgrozio bivšu verenicu koja je žestoko oplela po njemu.

- Aneli je ušla, opljuvala ga. Asmin je ušao, da brani svoju ljubav i da se borzi za sebe. Nije izgledalo da će on tebe prevariti. Aneli je imala puno pravo da ne može očima da te vidi, jer je ona ostavljena od strane svog partnera. Zamisli ti to, Asmin koji kaže Aneli ''nisam viđao dete tri godine, ne moram ni još petnaest'' - kazala je Milena, a Stanija se nadovezala:

"Asmin i Mustafa su me ucenjivali"

- Asmin je u izolaciji rekao Maji ''Ne zanimaju me ni A, ni N'' (Aneli i Nora). Asmin govori da mi je sve fejk, prsten mi je od jevreja, torba Birkin od jevereja. Mene je od Marka manje bolela glava, a od Asmina, koji je nešto davao, sve mi je na nos izašlo. Glava me boli. Asmina i treba udarati na to što je davao, jer on ponižava moj stan, moja kola.

- Njegov tata i on su me ucenjivali da ja prodam penthaus, da se odraknem Majamija, ako ga volim.

- Njegov tata i on su me ucenjivali da ja prodam penthaus, da se odraknem Majamija, ako ga volim. Oni su mi govorili da odem da živim u Lincu u iznajmljenom stanu. Tamo je neka tuga, neka praznina, kiša. OnaJ klub još što je pokušavao da podigne na neki nivo, o tome tek da ne pričam - šokirala je Stanija.

Nakon njenih reči Ilija Pečenica podsetio je Staniju da je tokom Asminovog učešća u Eliti otkriveno da je prevario investitore, te da su o tome izveštavali i nemački mediji.

Evo šta su nemački mediji pisali za Asmina

Poidsetimo, Asmin se u javnosti predstavljao kao uspešan preduzetnik, često ističući luksuzan način života na društvenim mrežama. Međutim, Sita je ranije iznela tvrdnje koje dovode u pitanje takvu sliku.

Ona je svojevremeno na društvenim mrežama podelila skrinšot za koji tvrdi da se nalazio u austrijskim medijima, a sada je počeo da se deli po mrežama. Kako se tamo navodi, Asminove firme su u blokadi od 2022. godine. Kao dokaz je priložila i printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je objavljeno da Asminova firma drugoj firmi duguje 43.303 evra.

"Ovo je oficijalna državna stranica, na nemačkom to znači varalica i to sa sve njegovom slikom, ljudi moji", napisala je Sita nedavno uz sliku gde piše da je on prevarant.

Ona je tad podelila i poruku žene koja joj se javila na Instagramu, a koja tvrdi da je pravila kuću i za posao angažovala Asmina i njegovog brata koji su je prevarili za 80.000 evra, te da je o tome izveštavala čak i jedna austrijska televizija.