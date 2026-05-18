ČOLINOJ ĆERKI SOFRA RAZVUKAO HARMONIKU NA UVCE: Una Čolić se ludo provodila, za slavlje izabrala mini haljinu, pokazala izvajana noge (FOTO)
Una Čolić, Starija ćerka čuvenog pevača Zdravka Čolića, podelila je na društvenim mrežama momente sa jedne svadbe kojoj je prisustvovala. Ona se odlično provodila uz muzičara Acu Sofronijevića, kog je sve vreme snimala.
Una Čolić istakla je noge, pa je pozirala u plavoj, mini haljini, koja joj je odlično pristajala.
Una srećna u ljubavi
Kako se saznaje, Unin izabranik vodi unosan biznis, a ima i lokale koje izdaje.
- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.
Podsetimo, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu.
- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor za "Informer".