Slušaj vest

Jelena Simić je jedno od najprepoznatljivijih lica RTS-a, a njena ljubav sa starijim suprugom oduvek je intrigirala javnost.

"Da nema ljubavi ne bi opstali sve ove godine"

- Nikada nisam radila ono što su drugi od mene očekivali. Svet gledam širom otvorenih očiju i pažljivo osluškujem samo svoje srce. Dragan je stariji od mene 18 godina, ne tri decenije kao što su pojedini pisali. Da nema ljubavi i razumevanja, sigurno ne bismo opstali sve ove godine – govorila je voditeljka jednom prilikom za domaće medije i dodala:

1/5 Vidi galeriju Jelena Simić Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Pritnscreen

- Ako sam u nečemu imala sreće, onda je to u ljubavi. Zadovoljna sam i voljena žena.

U vihoru rata napustila porodični dom

Jelena Simić rođena je i odrasla u Sarajevu, koje je u vihoru rata napustila sa porodicom.

- Prvih sedam godina života provela sam u kući kod babe i dede. Oni su bili divni ljudi, najbolji na svetu, ne samo prema unucima već i prema drugima – prisetila se voditeljka u jednom intervjuu za Hello.

Detinjstvo je nasilno prekinuto, a članovi porodice bili su prinuđeni da napuste Sarajevo.

"Vatrena stihija progutala je sve uspomene"

- Do nas su konstantno stizale vesti da je neko koga znamo izgubio život. Vatrena stihija progutala je sve uspomene, sa sobom nismo poneli ni osnovna dokumenta. Imam tek nekoliko slika iz detinjstva koje je sačuvao moj ujak. Živeli smo u domovima za izbeglice. Evo, sad kada se prisećam svega, pitam se kako smo sve to uopšte izdržali. Divim se snazi svojih roditelja. Nikad ih nisam čula da kukaju nad svojom sudbinom - govorila je voditeljka i dodala:

1/6 Vidi galeriju Lepa voditeljka Rts-a Jelena Simić više od dve decenije uživa u ljubavi sa suprugom Draganom Simićem. Jelena sa 18 godina starijim mužem ima dvoje naslednika, koji su im centar sveta - ćerku Unu i sina Aleksu. Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- Sestra i ja smo prvo leto u Beogradu provele radeći. Sklapale smo olovke, a ja sam, kao starija, radila i u prodavnici. Dobijale smo oko 50 para po olovci, možda i manje. Na kraju leta nešto smo i zaradile. Pred polazak u školu otišle smo da kupimo garderobu. Vratile smo se sa nekoliko krema za lice, parfemom i čokoladama. Bile smo presrećne.

Danas je Jelena Simić uspešna i ostvarena na svim poljima.

- Naučila sam da opstanem u raznim uslovima i zato kroz život idem bez straha. Svesna sam svoje izdržljivosti – poručila je tada voditeljka.