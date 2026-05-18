DIVAN DAN ZA NINU RADULOVIĆ! Voditeljka proslavila jubilarni rođendan, a torta oduševila sve prisutne: Evo koliko je godina napunila (FOTO)
Nina Radulović imala je poseban povod za slavlje.
Naime, voditeljka je proslavila svoj rođendan, i to jubilarni 40-ti.
Godine su samo broj
Nina je u intimnoj atmosferi, sa nekoliko bliskih prijatelja i članova porodice proslavila divan dan, a sa svojim oratiocima podelila je trenutke sa posebne večeri.
Pored najmilijih, prisutan je bio i sin kojeg je dobila sa glumcem Branislavom Lečićem.
Torta sa srpskom zastavom oduševila je sve prisutne, ali i voditeljkin osmeh sa lica koji govori da su za nju godine samo broj.
Važi za lepoticu
Voditeljka Nina Radulović važi za jednu od najgozdnijih dama sa javne scene, budući da ima manekensku građu i da je visoka 186 centimetara. Njen dekolte takođe je privukao najviše pažnje, a mnogi se i dalje pitaju da li je voditeljka ima silikone.
Nina je samo jednom prilikom prokomentarisala svoje grudi.
- Nisam ugradila silikone. To je do fotografije, stava, haljine, ali lepo je pisati o nekim lepim stvarima - rekla je svojevremeno Nina, a na njenom profilu može se pronaći još slika u bikiniju, zbog kojih će mnogim muškarima stati pamet.
Roditeljstvo
Podsetimo, Nina Radulović ima sina Lava sa 30 godina starijim glumcem Branislavom Lečićem, od kojeg se razvela, a jednom prilikom ona je progovorila o roditeljstvu:
– Ako je to slobodno vreme sa sinom, imam sa njim, kada učimo. Četvrti razred, odličan sam đak, imam sve petice, hvala na pitanju. Svi mi predmeti odlično idu, i ja sam bila odličan đak, sada sve ispočetka – govorila je tada je ponosna mama i dodala da se okolina navikla da su mu roditelji poznate ličnosti:
– To je bilo u početku, sada više ne, navikli su se, ali on jeste bio fasciniran, to je u spoljnom svetu on saznavao, ovako smo obični ljudi.