Hit Goge Sekulić „Gaćice” ni posle dve decenije ne gubi na popularnosti, što potvrđuje i snimak koji je ovih dana postao viralan na društvenim mrežama. Naime, na jednom festivalu plesa u Hrvatskoj grupa devojaka izvela je atraktivnu koreografiju upravo uz Gogin veliki hit, dok je publika oduševljeno navijala i aplauzima pratila njihov nastup.

Video se velikom brzinom proširio internetom, a mnogi su u komentarima primetili da pesma „Gaćice” i danas podjednako podiže atmosferu kao i kada se prvi put pojavila.

Zanimljivo je da album „Gaćice” ove godine slavi veliki jubilej – punih 20 godina od objavljivanja. Reč je o izdanju koje je 2006. godine bilo najprodavaniji album u Grand produkciji i koje je Gogu Sekulić lansiralo među najtraženije pevačice na domaćoj estradi.

Izvor: Instagram

Osim naslovne numere, publika i danas rado sluša i druge hitove sa tog perioda poput „Može, može”, „Tvoje oči”, „Biznismen” i mnoge druge pesme koje su obeležile jednu eru domaće muzike.

Da interesovanje za Gogu ne jenjava govori i činjenica da pevačica i dalje redovno nastupa širom regiona – u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali i u dijaspori, posebno u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, gde njeni nastupi godinama privlače veliki broj publike.