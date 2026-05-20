Slušaj vest

Nina Radulović postala je poznata široj javnosti kao voditeljka, a vremenom je postala jedno od najprepoznatljivijih TV lica.

Voditeljka je nedavno napunila 40. godina i pokazala da su za nju godine samo broj.

Nina kao pevačica

Malo ko zna da se Nina bavila muzikom pre nego sto je počela da radi na televiziji, i da se čak pojavila na jednom festiivalu.

Nina je 2010. godine učestvovala na muzičkom festivalu "Sunčane skale", gde se publici predstavila pesmom "Krug", a krajem 2013. godine je pored voditeljskog posla koji je tek započela pevala u jednom klubu.

Ovako je izgledao nastup Nine Radulović na festivalu:

1/7 Vidi galeriju Nina Radulović Foto: Printscreen/Youtube

Voditeljka o životu u muzičkom svetu

Radulovićeva je jednom prilikom govorila o muzici i svom životnom putu.

- Ja sam svoj prvi džeparac zaradila pevajući s bendom, a to je bilo pre deset godina. Za to vreme sam, ma koliko menjala klubove, kafiće, restorane u kojima sam pevala, viđala iste ljude. Da li oni dolaze zbog mene ili se isti ljudi pojavljuju na tim gradskim mestima, ne znam, ali svakako da mi više prija da verujem da su oni tu zbog mene, odnosno nas i naše svirke - ispričala je pre Nina pre nekoliko godina za Blic.

1/7 Vidi galeriju Nina Radulović nekad i sad Foto: Damir Dervišagić, Fejsbuk

"Publika nas je prepoznala..."

- U ovom klubu radim već nekoliko meseci, i zaista smo, moj bend i ja, dobili neku finu publiku koja se baš dobro zabavlja. Publika je prepoznala da smo mi vrlo veseli na bini, imamo raznolik repertoar i energični smo. Dešava se da nam bude toliko lepo da ne napravimo pauzu - dodala je tada voditeljka.

1/8 Vidi galeriju Nina Radulović dekolte Foto: Pritnscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

"Ljudi su se umorili"

- Jako je važna ta energija između članova benda, a mi se pre svega super družimo i to se vidi. Nikad nije kasno za ono što nas ispunjava, to je krilatica koja me pokreće uvek u životu. Da bih nešto ozbiljno pokrenula, to bi značilo da je oko mene tim koji radi na toj ideji i nekom novom konceptu i novoj vrsti muzike, jer mislim da su se ljudi umorili od jednoličnog zvuka, tako da im treba ponuditi nešto novo što možda nije na prvu loptu niti je instant, već je kvalitetan zvuk, tekst, aranžman -

Važi za lepoticu

Voditeljka Nina Radulović važi za jednu od najgozdnijih dama sa javne scene, budući da ima manekensku građu i da je visoka 186 centimetara. Njen dekolte takođe je privukao najviše pažnje, a mnogi se i dalje pitaju da li je voditeljka ima silikone.

Nina je samo jednom prilikom prokomentarisala svoje grudi.

1/6 Vidi galeriju Nina Radulović Foto: Printscreen/Instagram

- Nisam ugradila silikone. To je do fotografije, stava, haljine, ali lepo je pisati o nekim lepim stvarima - rekla je svojevremeno Nina, a na njenom profilu može se pronaći još slika u bikiniju, zbog kojih će mnogim muškarima stati pamet.