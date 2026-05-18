"NIKAD NE BIH BILA S NJIM" Žena Slobe Vasića prolazi kroz pakao, a ovako je par pričao o njihovom prvom susretu
Pevač Sloba Vasić nalazi na lečenju u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a njegova supruga Jelena Vasić prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu. Usled brojnih stresnih dana, njeno zdravlje je narušeno, te je i sama završila u bolnici na infuziji.
Pored poruka podrške, Jeleni svakodnevno stižu i brojna pitanja o Slobinom stanju, što dodatno otežava njenu situaciju. Ona je putem Instagrama uputila jasnu molbu javnosti:
- Ljudi, još jednom vas molim za malo razumevanja.
Kako su se upozbali Sloba i Jelena
Iako prolazi kroz agoniju zbog njegovog zdravstvenog stanja, Jelena se nedavno prisetila početaka njihove ljubavi objavivši emotivan video na TikToku, gde se našalila na račun njihovog prvog susreta:
- On je pevač, nikada ne bih bila sa njim, idem samo da snimim spot.
Sa druge strane, Sloba je u ranijim intervjuima uvek sa puno emocija govorio o trenutku kada je upoznao svoju suprugu, ističući da je odmah znao da je ona prava žena za njega.
- Iskreno, osećaj mi je kao da smo zajedno ceo život. Stalno smo zajedno. Sve što je vezano za nju mi se na njoj dopalo. U svakom smislu sam opčinjen njenim likom i delom. Upoznali smo se sasvim slučajno, a čim sam je video rekao sam sebi da je to žena mog života.
- Svaki trenutak sa njom je poseban. Vrlo je romantična i zna da ugodi i da se podvuče pod kožu."
