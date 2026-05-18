Pevač Sloba Vasić nalazi na lečenju u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a njegova supruga Jelena Vasić prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu. Usled brojnih stresnih dana, njeno zdravlje je narušeno, te je i sama završila u bolnici na infuziji.

Pored poruka podrške, Jeleni svakodnevno stižu i brojna pitanja o Slobinom stanju, što dodatno otežava njenu situaciju. Ona je putem Instagrama uputila jasnu molbu javnosti: 

Jelena Vasić
Jelena Vasić

- Ljudi, još jednom vas molim za malo razumevanja.

Kako su se upozbali Sloba i Jelena

Iako prolazi kroz agoniju zbog njegovog zdravstvenog stanja, Jelena se nedavno prisetila početaka njihove ljubavi objavivši emotivan video na TikToku, gde se našalila na račun njihovog prvog susreta:

- On je pevač, nikada ne bih bila sa njim, idem samo da snimim spot.

Sa druge strane, Sloba je u ranijim intervjuima uvek sa puno emocija govorio o trenutku kada je upoznao svoju suprugu, ističući da je odmah znao da je ona prava žena za njega.

Sloba Vasić

- Iskreno, osećaj mi je kao da smo zajedno ceo život. Stalno smo zajedno. Sve što je vezano za nju mi se na njoj dopalo. U svakom smislu sam opčinjen njenim likom i delom. Upoznali smo se sasvim slučajno, a čim sam je video rekao sam sebi da je to žena mog života.

- Svaki trenutak sa njom je poseban. Vrlo je romantična i zna da ugodi i da se podvuče pod kožu."

