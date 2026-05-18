Novi album Elme Sinanović "Takve prežive sve" za kratko vreme privukao je veliku pažnju publike, a pesme su već počele da osvajaju društvene mreže i trending liste. Ipak, pored muzike i komentara na račun novih hitova, deo javnosti posebno je fokusiran na jedan detalj iz spota koji je izazvao burne reakcije na internetu.

U video-klipu za pesmu "Alo, bre, kretenu" glavni glumac je, ni manje ni više, nego Denis Halilović iz Sjenice. Reč je o osobi čije se ime ranije pominjalo u medijima u vezi s jednim od najpotresnijih slučajeva koji je uznemirio javnost u tom kraju. Prema navodima koji su objavljivani tokom istrage, Halilović se dovodio u vezu sa slučajem ubistva Muriza Kurtanovića, odnosno s navodima da je pomagao Arminu Metoviću u prikrivanju tela. O tim tvrdnjama govorilo se pre više od godinu dana, kad je slučaj izazvao ogromnu pažnju javnosti i medija.

Upravo zbog toga pojavljivanje osobe povezivane sa ovim slučajem u jednom estradnom projektu izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi korisnici mreža ostali su zatečeni činjenicom da se neko ko je bio predmet ozbiljnih medijskih napisa našao u spotu poznate pevačice, pa su se nizala pitanja kako dolazi do povezivanja estrade i ljudi koji se dovode u vezu sa kontroverznim događajima.

"Da li je moguće da niko nije proverio ko učestvuje u spotu?", "Neverovatno je da se ovakve stvari danas normalizuju", samo su neki od komentara koji su se pojavili na društvenim mrežama nakon objavljivanja spota.

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da nije poznato pod kojim okolnostima je čovek angažovan za snimanje, kao i da pevačica možda nije ni bila upoznata s detaljima koji su se ranije pojavljivali u medijima.

Oglasila se Elma

Pozvali smo pevačicu koja je za Kurir objasnila da ona nije birala glumce za spot.

- Kastingom za statiste u spotu bavila se produkcija koja je bila zadužena za sve moje spotove na albumu. Na meni je bilo da pregledam scenarija, da ih odobrim i da se pojavim na snimanju - rekla je Elma za Kurir.

- Zaista nisam ulazila u ispitivanja ko su statisti, ne posedujem informacije za koje me pitate. Ono što sam čula jeste da je čovek veterinar, to je sve što mogu da kažem jer ništa više ne znam. Čovek je na slobodi, pa s tim u vezi nisam imala razloga da sumnjam u bilo šta - objasnila je.

Nije jedina snimila spot sa kriminalcem

Elma nije prva koja se našla u ovakvoj situaciji. Doduše, njene koleginice imale su obrnutu situaciju, da njihovi manekeni postanu poznati u crnoj hronici nakon saradnje. Tako su i Sandra Afrika i Severina angažovale modela za spot koji je kasnije izbo policajca u Splitu

Kako su objavili mediji u julu 2025, tridesetdvogodišnjem muškarcu, koji se nekada pojavljivao u muzičkim spotovima poznatih pevačica, određen je jednomesečnom istražnom pritvoru nakon što je teško povredio policajca nožem u zgradi Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Ovu meru odredio je istražni sudija Županijskog suda u Splitu, a pritvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i mogućnosti bekstva, s obzirom na to da ima i državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Incident se dogodio tokom kriminalističke obrade, kada je osumnjičeni, koji je priveden zbog sumnje za iznudu i protivpravno lišavanje slobode, zatražio odlazak u toalet. Umesto toga, ušao je u susednu prostoriju, pronašao džepni nož među zaplenjenim predmetima i vratio se, nakon čega je brutalno izbo 60-godišnjeg policajca.

Pokušao je da pobegne iz zgrade uzevši uniformu povređenog službenika, ali su ga zaustavili pripadnici specijalne jedinice kojima je bilo sumnjivo što nema policijsku kapu.