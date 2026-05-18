Slušaj vest

Muzička zvezda Zorica Brunclik stigla je danas u Simanovce na još jedno snimanje emisije Pinkove zvezde. Pevačica i njen suprug Miroljub Aranđovic Kemiš stiglo su prvi na današnje snimanje, a Zorica je opet oduševila prisutne svojim izgledom.

Iako je došla skockana od glave do pete, pevačica je izjavila da nije raspoložena za snimanje.

- Uopšte nisam raspoložena za snimanje, hvala na komplimentu da sijam. Izjave nema potrebe da dajem jer vi pričate umesto mene - poručila je Brunclikova, koja je okupljenim novinarima poslala poljubac, a onda je to isto uradio i njen suprug Kemiš.

00:29 Zorica Brunclik stigla na snimanje Izvor: Kurir

Podsetimo, pevačica je nedavno otkrila je detalje zdravstvenih problema sa kojim se suočila.

"Sepsa na pomolu"

- Ja imam osteroporozu i dva puta godišnje radim analize, tada kada treba , ja radim sve analize i to se desilo u avgustu prošle godine kada sam otišla kod mog reumatoluga, i on je tada pogledao moje nalaze i rekao da mu se ne sviđaju. Ja sam osetila tada da gubim snagu, da mi se spava, gvožđe mi je bilo jedan, a D dimer jako visok. On je mene tada zamolio da odem na razna snimanja, da uradim sve analize, i tada sam saznala da mi je CRP 300, tačnije da je sepsa na pomolu. Ja sam tada ostala u bolnici da me ispitaju, ali nisam doživljavala ozbiljno, ja sam planirala moje koncerte, nastupe. Tada je moj brat, Milovan Bojić, rekao da ne smem da nastupam niti bilo šta, jer mi život visi o koncu. Iz dve faze sam bila u bolnici, i hvala Bogu eto me ovde danas, nije bilo moje vreme, Bog je rekao da nije moje vreme - rekla je Zorica i priznala da li je imala strah.