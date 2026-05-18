ZORICA BRUNCLIK STIGLA NA SNIMANJE SA KEMIŠOM I ĆERKOM: Nema ja šta da vam dajem izjave, vi pričate umesto mene (VIDEO)
Muzička zvezda Zorica Brunclik stigla je danas u Simanovce na još jedno snimanje emisije Pinkove zvezde. Pevačica i njen suprug Miroljub Aranđovic Kemiš stiglo su prvi na današnje snimanje, a Zorica je opet oduševila prisutne svojim izgledom.
Iako je došla skockana od glave do pete, pevačica je izjavila da nije raspoložena za snimanje.
- Uopšte nisam raspoložena za snimanje, hvala na komplimentu da sijam. Izjave nema potrebe da dajem jer vi pričate umesto mene - poručila je Brunclikova, koja je okupljenim novinarima poslala poljubac, a onda je to isto uradio i njen suprug Kemiš.
Podsetimo, pevačica je nedavno otkrila je detalje zdravstvenih problema sa kojim se suočila.
"Sepsa na pomolu"
- Ja imam osteroporozu i dva puta godišnje radim analize, tada kada treba , ja radim sve analize i to se desilo u avgustu prošle godine kada sam otišla kod mog reumatoluga, i on je tada pogledao moje nalaze i rekao da mu se ne sviđaju. Ja sam osetila tada da gubim snagu, da mi se spava, gvožđe mi je bilo jedan, a D dimer jako visok. On je mene tada zamolio da odem na razna snimanja, da uradim sve analize, i tada sam saznala da mi je CRP 300, tačnije da je sepsa na pomolu. Ja sam tada ostala u bolnici da me ispitaju, ali nisam doživljavala ozbiljno, ja sam planirala moje koncerte, nastupe. Tada je moj brat, Milovan Bojić, rekao da ne smem da nastupam niti bilo šta, jer mi život visi o koncu. Iz dve faze sam bila u bolnici, i hvala Bogu eto me ovde danas, nije bilo moje vreme, Bog je rekao da nije moje vreme - rekla je Zorica i priznala da li je imala strah.
- Nema veće budale od mene, ali nisam se dala, ali moj Kemiš, moja deca, bili su izbezumljeni, ali ja sam to tek sada osetila. Moram da kažem da su sva moja deca uzeli svoje odmore da bi bili sa mnom, i najstarija ćerka, i srednja, i sin, i najmlađa i moj Miroljub, svi su bili uz mene. Bilo mi je dirljivo, moram da kažem ja sam uvek bila mama, a sada su oni meni bili "mama" koliko su brinuli o meni - govorila je Zorica sa suzama u očima.