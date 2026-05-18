Jelena Karleuša stigla je na snimanje nove emisije "Pinkovih zvezda" i to u isto vreme kada i Desingerica.

Reper se pojavio u zlatnoj limuzini koja je pop divi zapala za oko, te je poželela da se fotografiše.

Zlatna limuzina i JK

Karleuša je odmah došla do repera i njegove luksuzne mašine u provokativnom stajlingu, te se srdačno pozdravila sa njim.

Jelena je ponovo pokazala izvajanu figuru u topići i suknji koji su pokazali sve njene obline.

- Htela sam da ti otvorim vrata, ali poželela sam da se slikam - nasmejala se Jelena.

- Malo je prljav - našalio se reper.

- Evo, slaže mi se uz zlatne sandale - dodala je Karleuša i pozirala pored zlatne limuzine.

"Imala sam ozbiljan razlog"

Jelena je priznala zašto se malo povukla iz medija, ali i otkrila zašto se nije pojavila na koncertu Vesne Zamijanac.

- Naporno radim, zaista, radim na svemu onome što sam obećala. Biće novih pesama spotova, jedva čekam - rekla je Jelena i osvnurila se na koncert Vesne Zmijanac koji nije podržalo mnogo kolega sa estrade:

- Ja sam joj čestitala na društvenim mrežama. Ona je neko ko je uvek bio uz mene kada mi je bilo teško. Najveća legenda sa najvećim hitovima. Sa koncerta sam izostala, da kažem zbog nekih poslovnih stvari, ona zna zašto. Da ne misle ljudi da nisam želela da dođem. Nadam se da ostali nisu imali loše namere, koliko ja znam, nju svi vole. Ja sam baš imala ozbiljan razlog.

Iznenađenje na snimanju

Jelenu je nedavno na jednom od snimanja Pinkovih Zvezda ispred studija sačekao verni fan koji je otkrio zbog čega je toliko vezan za nju.

- Jelenu Karleušu sam upoznao pre tri godine u Budvi, imam njenu fotografiju i nekoliko pesama koje sam napisao za nju i nadam se da ću moći da joj ih uručim sada kada dođe. Jelena Karleuša je neko ko je zaista oličenje dobrote, hrabrosti, veliki borac za ljudska prava i veliki roditelj, jer je samohrana majka, tako da morate da imate obzira jer je izgubila i svoju majku - govorio je on tada i otkrio da je pokušao da je vidi i ispred njene porodične kuće.

- Ja sam juče otišao oko 12 sati ispred njene vile, njena tetka je rekla da Jelena snima dve nove pesme u studiju i da dolazi oko 5 na ručak. Ja sam opet došao oko 17h, ali njena tetka je rekla da je ona u Novom Sadu, ali da danas dođem u Pinkove Zvezde, naveo je on tada.

- Ne možete da verujete da se nalazite ispred vile Jelene Karleuše uz čije pesme ste odrastali - rekao je Jelenin fan.