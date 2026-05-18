Nakon serije spektakularnih koncerata kojima je obeležio ovo proleće i osvojio publiku širom regiona, Jakov Jozinović najavio je svoj najveći samostalni koncert u Srbiji - 24. oktobra stiže u Beogradsku arenu!

Ulaznice za koncert u postavci Arena 360°, sa centralno pozicioniranom binom i svim tribinama su u prodaji. Posle čak deset rasprodatih koncerata u Sava Centru, kao i susreta sa publikom u arenama Skoplja i Ljubljane, turneja „Ja za čuda letim” postala je jedan od najtraženijih muzičkih događaja godine.

Na zahtev publike, mladi pevač odlučio je da zakaže novo druženje sa publikom u Beogradskoj areni - u prostoru koji predstavlja krunu njegove dosadašnje karijere i najveći koncert koji je do sada zakazao u Beogradu.

Objava ovog koncerta dogodila se u posebnom emotivnom trenutku, tokom poslednje večeri u Sava Centru, kada je Jakov publici otkrio da sledeći korak turneje vodi upravo u Arenu. Vest je dočekana ovacijama i emocijama koje su obeležile kraj jednog važnog poglavlja i početak novog.

Koncert u Areni, kako i sam priznaje, predstavlja ostvarenje dečačkog sna, a publiku očekuje veče koje će okupiti najveće hitove, novu muziku i do sada najambiciozniju produkciju njegove karijere.

Veliku euforiju dodatno će obeležiti i izlazak novog albuma u junu, dok jesen donosi nove koncertne datume i nastavak turneje koja je obeležila godinu na regionalnoj muzičkoj sceni.



