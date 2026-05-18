"Moram uvek da budem brutalna riba"

Pop diva je za Kurir otkrila da li bi predstavljala Srbiju na Evroviziji i kako bi to izgledalo.

- Meni je uvek otežano, jer moram uvek da izgledam lepo, da imam ove trbušnjake, da budem brutalna riba, sve u nadi da kad odem i predstavim Srbiju da se ne bi obrukali - rekla je Jelena i otkrila.

"Sve bi se pretvorilo u Karli viziju"

Na pitanje novinara, da mora, kog bvšeg muža bi povela sa sobom na pripreme za Evroviziju, Karleuša je odgovorila:

- Stvarno ne bih povela bivše muževe. Povela bih svoje ćerke i znam da bi u toj sali, hali bilo mnogo mojih fanova. Sve to bi se pretvorilo u Karlli viziju a ne Evroviziju. Šalu na stranu, svako ko ode tamo, treba da posluša moj savet. To što se nama sviđa, taj turski melos, to da mrdamo d*petom , to ne voli publika tamo. To tamo ne prolazi. Oni vole i cene koncept, to je važno - rekla je Jelena.

"Najveća legenda sa najvećim hitovima"

Jelena je otkrila i zašto se nije pojavila na koncertu Vesne Zamijanac, te je prokomentarisala i odsustvo kolega sa estrade.

- Ja sam joj čestitala na društvenim mrežama. Ona je neko ko je uvek bio uz mene kada mi je bilo teško. Najveća legenda sa najvećim hitovima. Sa koncerta sam izostala, da kažem zbog nekih poslovnih stvari, ona zna zašto. Da ne misle ljudi da nisam želela da dođem. Nadam se da ostali nisu imali loše namere, koliko ja znam, nju svi vole. Ja sam baš imala ozbiljan razlog - rekla je Karkeuša.