Sedamnaesto mesto Srbije na Pesmi Evrovizije 2026. godine ponovo je pokrenuo lavinu pitanja u domaćoj javnosti šta uraditi da se naša zemlja nađe u samom vrhu ovog najprestižnijeg muzičkog takmičenja.

Pre 19 godina Srbija je odnela pobedu na Evroviziji sa Marijom Šerifović i pesmom "Molitva". Iza nje je tada stajala surova profesionalnost, jasna šou-biznis strategija i menadžerska mašinerija. Čovek koji je te godine vodio čitavu operaciju iza kulisa i pokazao kako se pobeđuje bio je Saša Mirković, šef pobedničke delegacije i producent Marije Šerifović.

Da bi se uopšte razumelo kako je Mirković tada „okrenuo igricu“ i postavio standarde, potrebno je vratiti se na sam početak ove priče.

Svemu je prethodila 2006. godina, koja je ostala upamćena kao jedna od najvećih sramota u domaćoj evrovizijskoj istoriji. Tadašnja državna zajednica Srbija i Crna Gora pretrpela je potpuni fijasko na nacionalnom izboru „Evropesma“. Zbog otvorenog sukoba i političko-estradnog preglasavanja između žirija iz Srbije i Crne Gore oko pesama „Ludi letnji ples“ (Flamingosi i Luis) i „Moja ljubavi“ (No Name), kompromis nije pronađen. Država je na kraju povukla učešće sa Evrovizije 2006. u Atini, ostavljajući publiku u šoku. Nekoliko meseci kasnije, državna zajednica se i zvanično raspala.

U takvom momentu potpunog razočaranja i pesimizma javnosti, na scenu stupa Saša Mirković. On preuzima odgovornost i uspeva da u rekordnom roku napravi mašineriju koja je već sledeće godine pokorila čitav kontinent. Od zemlje koja godinu dana ranije nije mogla ni da se dogovori oko predstavnika, Srbija je postala evropski šampion!

Dok je svet očekivao standardni evrovizijski spektakl pun šljokica, iz Srbije je stiglo nešto potpuno drugačije: moćna balada „Molitva“ u izvođenju Marije Šerifović.

Mirković je prepoznao da vanserijski vokal i autorski rad Vladimira Graića i Saše Miloševića Mareta traže vrhunski menadžment na terenu. Pod njegovim vođstvom, srpska delegacija je sprovela kampanju koja je postavila standarde organizacije za decenije koje dolaze:

Evropska promotivna turneja: Marija je obišla brojne evropske zemlje pre samog takmičenja, što je bio ključni korak za pridobijanje glasova strane publike i medija.

Fokus na suštinu: Umesto skupih i besmislenih scenskih efekata, fokus je stavljen na čistu emociju i vokalnu podršku pratećih vokala (Beauty Queens).

Medijska dominacija: Mirković je uspešno rukovodio odnosima sa stranim medijima, pozicionirajući Srbiju kao apsolutnog favorita od samog dolaska u Finsku.

Te večeri, 12. maja 2007. godine, „Molitva“ je osvojila 268 poena, ostavljajući iza sebe Ukrajinu i Rusiju, i donela Srbiji prvu i jedinu evrovizijsku pobedu.

Pobeda u Helsinkiju izazvala je nezapamćenu euforiju. Saša Mirković i Marija Šerifović vratili su se u Beograd kao nacionalni heroji. Ispred Skupštine grada Beograda organizovan je spektakularan doček gde je preko 100.000 ljudi uglas pevalo „Molitvu“.

- Doneli smo Evropu u Srbiju, a sada dovodimo Evroviziju u Beograd! - bila je poruka pobedničkog tima.

Zahvaljujući ovom trijumfu, Beogradska arena je u maju 2008. godine postala domaćin 53. Pesme Evrovizije. Saša Mirković je odigrao značajnu ulogu u inicijalnoj fazi priprema i lobiranja da organizacija bude na vrhunskom nivou. Evrovizija u Beogradu (pod sloganom „Confluence of Sound“) postavila je nove standarde u produkciji, a tada je prvi put u istoriji uveden i format sa dva polufinala.

Godinama nakon Marijin epobede Srbiju su predstavljala i druga poznata imena, ali bez značajnog plasmana izuzev Željka Joksimovića 2012. koji je bio treći i Konstrakte 2022. godine koja je zauzela peto mesto.

Modernoj Evroviziji nije dovoljna samo pesma; potreban joj je „paket“ i agresivan menadžment na terenu. Upravo je to ono što je Saša Mirković te 2007. godine doktorirao. On je pokazao da se od diplomatskog i estradnog skandala može stići do evropskog vrha ako se poslu prisupi profesionalno.

Sledeće godine navršiće se 20 godina od pobede Srbije na Evroviziji, a mnogi se pitaju da li će vlasnik Hype imperije ući u trku da upravo neko iz njegovog jata bude predstavnik naše zemlje na najvećem evropskom muzičkom festivalu.

