Anđela Ignjatović Breskvica odlučila je da osveži svoj garderober, ali i da zaradi od prodaje stare garderobe! Pevačica je počela da prodaje svoje markirane komade koje je, kako se navodi, nosila svega nekoliko puta, a celu akciju zabeležila je kamerom za jednu radnju koja se bavi otkupom luksuznih stvari.

Na snimcima koje je podelila pevačica mogu se videti kutije, torbe i garderoba prestižnih svetskih brendova poput "Diora", "Šanela", "Luj Vitona", "Prade", "Gučija", "Miju mijua" i mnogih drugih luksuznih modnih kuća. Breskvica je pažljivo izdvajala komade koje više ne planira da nosi, a nošeni su svega nekoliko puta, dok su zaposleni iz radnje pregledali stvari i procenjivali njihovu vrednost.

S obzirom na to da su u pitanju skupoceni modni komadi, nema sumnje da pevačica od ove prodaje može da zaradi pravo malo bogatstvo. Poznavaoci luksuzne mode tvrde da pojedine torbe i aksesoari ovih brendova i nakon korišćenja drže visoku cenu, pa bi ukupna zarada mogla da dostigne i desetine hiljada evra.

Breskvica je inače poznata po tome da prati svetske modne trendove i često nosi luksuzne komade, pa ne čudi što njen garderober vredi čitavo bogatstvo. Fanovi su posebno komentarisali činjenicu da se pevačica bez problema odriče skupih stvari koje je obukla svega nekoliko puta, dok su mnogi zaključili da je reč o trendu koji je sve popularniji među poznatima - prodaja brendirane garderobe kako bi se napravilo mesta za nove kolekcije.

- Jedva sam dovukla ove stvari i ja se teško odričem stvari i ozbiljan sam kolekcionar, ali s obzirom na to da se uskoro selim, morala sam otarasiti nekih stvari. Ove stvari su vrlo očuvane i neke su nošene jednom, neke nijednom. Mislim da ovo nije sve što će se naći za prodaju. Postoje dve stvari od kojih sam se teško odvojila. "Šanela" i "Diora" mi je teško da se odreknem, ali mi se ne sviđaju zlatni detalji. Postoje ovde i stvari koje sam strašno želela da kupim, ali sad se rastajem od njih - pokazivala je Anđela u videu svoju garderobu.

Kako je i izjavila devojka kod koje je Breskvica prodala garderobu, ona nije jedina javna ličnost koja ovo radi, ali je jedina koja je htela da snimi video u kom pokazuje svoje stvari koje su na prodaju.

Podsetimo, i ranije se dešavalo da su poznate dame odlučile da se reše skupocenih komada.

Jedna od onih koja je među prvima počela da zarađuje na ovaj način je nekadašnja košarkašica Milica Dabović. Nekadašnja zvezda "Granda" Svetlana Orlić, poznata kao Big Mama, nakon velike popularnosti koju je stekla u takmičenju, povukla se iz medija. Tek posle nekog vremena se saznalo da preko Fejsbuka prodaje iznošene stvari. I Goca Tržan se na isti način oslobodila nošenih stvari, a jednom prilikom je otkrila da je naišla na loše komentare zbog odluke da proda nošene stvari.

- Prodaja stvari preko interneta nije nešto što sam ja izmislila, to rade mnoge holivudske zvezde i ja sam to predložila mnogim koleginicama. Čula sam neke negativne komentare, prilično maliciozne, ali ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Na kraju krajeva, to je novac koji ja zarađujem i šta je koga briga na šta trošim. Ali u ovoj zemlji se sve prašta, sem da zaradiš pare - rekla je tada Goca.

I blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, svojevremeno je stavljala svoje markirane stvari na prodaju, a za stare baletanke je tražila čak 300 evra, pa su je korisnici mreža osudili zbog toga što je prodavala prljavu obuću.



