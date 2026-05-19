Iako danas muziku uglavnom slušamo preko digitalnih platformi, pojedini stari albumi domaćih zvezda i dalje se traže, a neki su postali prava kolekcionarska retkost. Cene nosača zvuka u oglasima mnoge pak ostavljaju bez teksta. Tako se ovih dana na jednom sajtu za prodaju polovnih stvari pojavio album Svetlane Cece Ražnatović iz 1991. godine, pod nazivom "Babaroga", za koji prodavac traži čak 99.000 dinara.

Visoka cena izazvala komentare

Reč je o jednom od Cecinih ranih izdanja koje je među fanovima folk muzike steklo gotovo kultni status, objavljenom početkom devedesetih, kad je pevačica tek počela da gradi karijeru. Originalna izdanja se danas veoma teško pronalaze, posebno u dobrom stanju, i upravo zato kolekcionari i veliki fanovi neretko izdvajaju ozbiljan novac kako bi posedovali primerak koji se smatra delom domaće muzičke istorije.

U oglasu je navedeno da je reč o originalnom CD izdanju, a visoka cena izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je svota previsoka, drugi tvrde da retki albumi s vremenom postaju vredni poput antikviteta i da za strastvene kolekcionare cena nije prepreka.

Nije jedina

Međutim, Ceca nije jedina čija se stara izdanja prodaju za ogromne svote novca. U oglasima se godinama pojavljuju i retki albumi drugih velikih domaćih zvezda. Posebno su traženi stari vinili i kasete Dragane Mirković, Lepe Brene, Zdravka Čolića, Dina Dvornika i grupe EKV

Veliku pažnju kolekcionara privlače i originalni albumi Južnog vetara, koji su obeležili osamdesete i devedesete godine, a pojedine kasete prodaju se za nekoliko stotina evra. Takođe, među najskupljim domaćim izdanjima često se nalaze vinili kultnih rok bendova - Idola, Azre, Električnog orgazma i Riblje čorbe, naročito ako je u pitanju prvi tiraž.

Poslednjih godina primetan je pravi povratak kolekcionarstva, pa su gramofonske ploče, kasete i CD-ovi ponovo postali izuzetno popularni. Ljubitelji muzike tvrde da stari nosači zvuka imaju posebnu vrednost, pa digitalna izdanja ne mogu da im pariraju.

Da li će Cecina "Babaroga" zaista pronaći kupca za skoro 100.000 dinara, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno - nostalgija i ljubav prema muzici danas imaju ozbiljnu cenu.