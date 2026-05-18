Od trenutka kada se pojavio na srpskoj muzičkoj sceni pop pevač Stefan Zdravković, poznat kao Princ, uspeo je da skrene pažnju publike i medija kako svojim pevanjem tako i detaljima iz privatnog života.

Kao profesor norveškog jezika i bivši karatista nije tipični predstavnik estradnog miljea.

Iako retko govori o svom emotivnom životu Stefan je ovaj put priznao da ne robuje predrasudama i da su za pravu ljubav godine i razlika među partnerima najmanje bitni.

-Živimo u kulturi u kojoj je prihvaćeno da muškarac bude sa mlađom devojkom, ali čini mi se da kada je žena sa mlađim muškarcem to Balkan još uvek ne može lako da „svari“- kaže Princ i dodaje:

Princ Foto: Nikola Glušić/Dejan Milićević

-Imao sam vezu sa devojkom starijom od mene i mnogo sam naučio iz takvog odnosa. Čini mi se da starija žena može da pomogne muškarcu da se realizuje i da bude ozbiljniji. Postoji i ona duhovita opaska da u vezi u kojoj je partnerka starija „ona zna, a on može“, ali ja ne bih ovu temu banalizovao do te mere.

Postavlja se i pitanje da li ga je ova veza inspirisala da snimi i pesmu simboličnog naziva „Starija“, o čemu Princ kaže:

- Nova pesma "Starija" do mene je došla slučajno, naravno da sam se na prvu pronašao u stihovima, koji opisuju ljubavni odnos koji sam i sam osetio. Ova pesma je posebna i po tome što se kroz nju prožima i rok kao žanr, dok za ljubitelje prave rok muzike smo prošle nedelje objavili i pesmu “Euforija” - kaže Princ.