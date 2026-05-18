Luna Đogani i Marko Miljković već godinama uživaju u ljubavi iz koje su dobili dve ćerkice, Miu i Lanu. Oni neretko porodične momente dele sa pratiocima na društvenim mrežama, a upravo danas slave pet godina braka.

Oni su se tim lepim povodom oglasili na društvenim mrežama, razmenivši tople reči povodom godišnjice. Mnoge je iznenadilo da je već prošlo pet godina, pa su se komentari samo nizali.

Naime, oni su ovog objavili fotografiju iz Turske koja je mnoge ostavile bez teksta.

- Pet godina braka sa mojom damom - napisao je Marko na zajedničkoj objavi.

Podsetimo, njihova ljubav počela je u rijalitiju "Zadruga".

Koliko zarađuju Luna i Marko?

Luna Đogani i Marko Miljković vode svoj Jutjub kanal, od kojeg odlično zarađuju.

Luna Đogani i njen suprug Marko Miljković su posvećeni ovom poslu, pa pošto su videli da im to dobro ide, ona je odlučila da otvori još jedan kanal u kojem će dovoditi poznate ličnosti i sa njima raditi intervju.

Od ovog sadržaja, koji traje po sat vremena, inkasirala je pozamašnu sumu novca. Tačnije, za šest sati materijala zaradila je čak 5.000 evra.

- Luna i Marko su mnogo posvećeni svom biznisu. Oni su prošli mesec snimili šest emisija koje su odlično prošle i za to su zaradili 5.000 evra. Svi misle da se lako snimaju emisije, samo sedneš i pričaš sa nekim sat vremena, a niko ne zna koliko njima treba vremena da pripreme emisiju i kasnije da je izmontiraju, pre nego objave. Luna je zadužena za sve ispred kamere, dok je Markov posao iza kamere. Zarađuju oni lepo od tog kanala, ali i dosta rade - rekao je izvor blizak paru za Informer jednom prilikom.

Ulaze ponovo u rijaliti?

- Bilo bi super da Luna i Marko uđu u Elitu 10, narod ih se uželeo pre nego Anđele i Gastoza. Maja i Asmin su mazohisti - rekla je voditeljka Ana Radulović nedavno i time zaintrigirala publiku ovog formata.

Ovako je Luna izgledala dok je bila u rijalitiju.

Posvećeni porodici

Podsetimo, nedavno je naš paparaco uslikao poznati bračni par s mlađom naslednicom, koja je uživala na svom trotinetu pod budnim okom svojih roditelja.

Luna i Marko su delovali skladno i rasterećeno, a njihova pažnja bila je u potpunosti usmerena na naslednicu. Iako su se trudili da šetnja protekne što prirodnije, nisu mogli da prođu neprimećeno, ali ih to nije omelo da ostanu posvećeni roditeljskim obavezama. Mama i tata su sve vreme držali Lanu na oku, pokazujući koliko su odgovorni roditelji koji ništa ne prepuštaju slučaju.

