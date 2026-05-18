BILI SU U VEZI U JEKU NJEGOVE NAJVEĆE POPULARNOSTI

Sloba Vasić, koji je nedavno smešten u psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević", u ovim trenucima ima veliku podršku supruge Jelene Vasić. Mnogi se, međutim, i dalje sećaju njegove nekadašnje veze sa Helenom Topalović, o kojoj se svojevremeno mnogo pisalo u medijima.

Naime, Sloba i Helena bili su u emotivnoj vezi u periodu kada je pevač stekao veliku popularnost nakon učešća u Zvezde Granda. Iako su važili za jedan od zapaženijih mladih parova na estradi, njihova ljubav nije potrajala, pa je posle devet meseci usledio raskid.

- Helena i ja više nismo zajedno. Jednostavno, više nije išlo. Postoje emocije, ali Bože moj, život ide dalje. Nije bilo nerviranja, bile su neke nesuglasice. Bili smo zajedno devet meseci i za mene je to bilo ozbiljno, rekao je Sloba Vasić 2016. godine kada je došlo do kraha.

"Neki su pričali da smo se potukli"

Mlao kasnije Sloba je javno progovorio o svemu tome i otkrio da se ništa veliko između njih nije desilo već da su se posvađali zbog sitnica.

"Ništa specijalno se tu nije desilo, nismo ni u kakvoj svađi kao što su neki napisali. Neki su pisali da smo se potukli, posvađali i ko zna šta, ali od toga nema ništa. Niti sam ja u tom fazonu, niti je ona. Jednostavno se nismo slagali u nekim stvarima, to su zaista sitnice i raskinuli smo pre nekih nedelju dana, ali nikad se ne zna", rekao je Sloba.

Tad je otkio da je nije preboleo i da se nada se da će se ponovo biti zajedno.

"Razmišljam o njoj non-stop pošto ja nju volim. Razmišljam o njoj 24 sata i zato kažem da se nikad ne zna", rekao je svojevremeno pevač.

Izbačen iz aviona, pa završio u "Lazi"

Podsetimo, pevač Sloba Vasić je pre par dana izbačen iz aviona. On je bio pod dejstvom alkohola i uklonjen je sa leta za Cirih gde je trebalo da ima nastup.

Naime, zbog pevačevog ponašanja u alkoholisanom stanju navodno je reagovao kapetan aviona i naredio da Sloba Vasić bude izbačen zbog ponašanja.

Obezbeđenje aerodroma došlo je i izvelo ga je iz aviona, a onda i sprovelo do izlaza iz zgrade, naveo je Pink.rs.

Sloba Vasić je nakon toga potražio lekarsku pomoć u Urgentnom centru, a potom prebačen na VMA na ispiranje želuca, pisao je "Kurir". Sa VMA Sloba je prebačen u psihijatrijsku blonicu "Laza Lazarević".

Supruga Slobe Vasića na influziji

Podsetimo, zdravstveno stanje Slobe Vasića uzdrmalo je javnost nakon što je prvo primljen na VMA, a potom prebačen u bolnicu Laza Lazarević. Njegova supruga Lela prolazi kroz agoniju, a stres i zabrinutost uzeli su svoj danak, te je završila u bolnici prikačena na infuziju.

Leli, naime, neprestano pristižu poruke podrške, ali i brojna pitanja o tome kako je njen suprug nakon što je skinut sa avionskog leta, što je dodatno pogađa i opterećuje u ovim teškim trenucima.

Zbog toga je uz fotografiju iz bolnice uputila samo jednu molbu:

- Ljudi, još jednom vas molim za malo razumevanja.