Slušaj vest

Pevač Miloš Bojanić srećan je što je Vesna Zmijanac krunisala 50 godina karijere sa tri spektakla u Areni u Beogradu. On za folk legendu ima samo reči hvale, što je i istakao u razgovoru za Kurir.

Pohvale za Vesnu

- Vesna Zmijanac je moja drugarica s kojom sam se godinama družio, pevao s njom u vreme kada sam bio radni pevač u Austriji, tamo gde je nekada Vesna živela. Posle toga se dogodilo da je krenula s kompozitorom Dobrivojem Docom Ivankovićem, s pesmom "Ori, mile, al' duboko". Isti nam je čovek pomogao, stvorio karijeru, pokojni Doca Ivanković. Upoznala je velikana, mog dobrog prijatelja Miroljuba Aranđelovića Kemiša. A on je srećnik koji je imao za supruge najbolje dve pevačice u Srbiji, a to su Vesna Zmijanac i Zorica Brunclik. Vesna je napravila divnu karijeru. To što je uradio gospodin Mirković, hvala mu što se setio da joj omogući da stavi krunu na svoju karijeru. I to je bilo toliko predivno, veličanstveno i bio sam srećan i zadovoljan zato što je ona dobar čovek, za mene dobra drugarica, dobra koleginica - rekao je Miloš, koji za Vesninog gosta na koncertima Miroslava Ilića nije imao reči hvale.

1/11 Vidi galeriju Miroslav Ilić i Vesna Zmijanac Foto: Kurir

- Vidim tamo deda Miroslava, i on se pojavio. Pevač koji je uvek bio uz politiku. Sloba mu je bio klempo, pa mu je onda posle toga Šutanovac postao zet. I kad mu je Šutanovac postao zet, onda najedanput i on pravi Arenu. Činjenica je da je on imao velike hitove. Činjenica je da je on imao dobre pesme, ali ništa se nije dogodilo dok se nije malo više umešao u politiku.

Bojanić navodi da je dobro što on nije bio u Areni.

- Kad sam video da je bio na koncertu Vesne Zmijanac, bilo mi ga je žao. Mi smo vršnjaci i ne dao bog da sam se i ja tamo pojavio. Ljudi bi mislili da sam ja njegov najstariji sin. Šta se desilo? On ništa nije radio sem pevao, jer on drugo ništa i ne zna. On je meni jednom prilikom rekao: "Sem ovog zanata, ja ništa drugo ne znam da radim." Dok ja radim, gradim i fizički držim svoju kondiciju i, hvala bogu, eto izgledam tako kako izgledam. Nije nešto za pohvalu, ali u odnosu na njega, nek je živ i zdrav, ali on je stvarno deda Miroslav.

Bojanić kaže da se sa Ilićem nikada nije čuo, ali da su jednom prilikom pre mnogo godina zajedno putovali od Beča do Ciriha.

- S Miroslavom se nikad čuo nisam. Jednom sam ga vozio od Beča do Ciriha i on me je pitao: "Je l' istina da imaš pekaru?", rekoh: "Istina je." "Pa je l' istina da imaš apartmane na moru?" Rekoh: "Istina, Miroslave. Šta je to čudno? To svi znaju. Cela ekipa je kod mene dole, odmaraju se leti." Kaže: "Svaka čast, ja sem ovog zanata ništa drugo ne znam da radim." Rekao sam da to poštujem. Međutim, ja dolazim u Australiju na turneju i kažu mi: "Bio je onaj tvoj kolega Miroslav pre mesec dana, dva. Mi smo tebe hvalili, a on kaže "onaj bosanski konj". To me je pogodilo - otkriva Bojanić, koji je nakon toga sreo Miroslava na aerodromu.

Narod je sud

- Kažem mu: "Kolega, šta je razlog da ti u Australiji kažeš da sam ja bosanski konj?" Pa kaže on: "Da ti budem iskren, ja tebe tako doživljavam." On mene tako doživljava! A onda ja kažem: "E, moj Miroslave, hvala tebi na komentaru, ali ljudi kažu iza dobrog konja se diže velika prašina." E, i to je naš bio zadnji kontakt i zadnji razgovor. Ja poštujem to što on radi. Narod je sud. Nisam ja sud, ali je to jedini čovek koji me je bezrazložno napao tako.

1/5 Vidi galeriju Miloš Bojanić Foto: Printscreen, Kurir Televizija

Bojanić je potom ispričao da je saznao razlog takvog Ilićevog komentara.

- Razlog je kad je bosanski konj došao u PGP sa "Samo tako", "Zbog tebe, jedina moja", "Bosno moja, jabuko u cvetu", ja sam bio kralj i najtiražniji pevač produkcije PGP-RTS. I zato sam ja bio bosanski konj. Poenta je da je u tom periodu Miloš Bojanić pregazio Miroslava Ilića. E tad sam ja postao bosanski konj.

On, kaže, nije očekivao da će to doživeti tada od Miroslava.

- Ne, nikad u životu nisam to mogao očekivati zato što sam ga ja iz Beča vozio do Švajcarske. I bog zna kako smo komentarisali, dugo je to putovanje. Između ostalog, on je meni tad, kad sam ja bio u najvećem usponu, rekao kako se on umorio od ovog zanata. Gde meni u to vreme reći da se neko umorio od takve karijere, od popularnosti. Ali je činjenica da sam ja posle mnogo godina od te naše vožnje i njegovog komentara počeo da pijem bromazepam kad krećem na tezgu. Setio sam se njegovih reči. Pošto sam ja inženjer saobraćaja i imao sam predmete koji su vezani za metale, shvatio sam da je bio u pravu jer postoji zamor materijala kod metala, a kamoli kod čoveka.

Ljubomora

Progovorio je i o ljubomori na estradi.

- Postoji nešto što ja tumačim kao nešto što ne treba puno zameriti. Postoji bratska ljubomora gde je brat na brata ljubomoran. A to je što brat vozi mercedesa, a ovaj drugi vozi juga. I sad ovaj što vozi juga ne mrzi brata i nije njemu krivo što brat vozi mercedesa, već mu je žao što ne vozi i on. I to je dozvoljena ljubomora. Ali, brat bratu ne bi tako uzvratio da on kaže da je ovaj konj bosanski. Ej, bosanski konj! A bosanski konji su uvek imali dobru grivu, bili zdravi i bili mnogo lepši. Hvala njemu na komplimentu, jer konj je na drugom mestu po inteligenciji. On je mene pohvalio. Žao mi je što on ništa nije svojim rukama uradio, ništa nije fizički odradio. I sad izgleda kao da je moj ne otac nego deda. Video sam ga i žao mi ga je bilo. Voleo bih da se slikamo zajedno i da pošaljemo sliku naciji i da kažemo da smo mi vršnjaci. Nisam prepotentan. Ja sam deda unucima.

Na našu konstataciju da njega možda održava mlađa supruga, dotakao se Ilićeve afere s Mirjanom Antonović.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Ahiva

- O, pa ima možda i toga. Dobro, on s babom spava, to stoji. Ali dobro, ima on i Miru, ima on sina, au, tek sam mu tu zamerio. Davno sam izjavio da kad bih ja saznao da imam vanbračnog sina preko okeana, plivao bih i znajući da će me ajkule pojesti. Plivao bih samo da ga vidim, a on neće da ga prizna. E, tek je tu pokazao svu svoju ličnost i dušu koju nema. To se i u pesmi vidi. Nema on tu dušu, on recituje to što peva. Znam ga ja kad je grizao čaše na turnejama. Bili smo mi zajedno. I kad su on, Nedeljko i Toma Zdravković u hotelu sve što je u šanku bilo na onoj vitrini, sve piće su popili. To je istina.

Bojanić je pohvalio Ilićeve pesme, ali tvrdi da je poslednjih godina pokvario pevanje.

- Svaka čast njegovim kapitalnim pesmama koje je u mladosti solidno otpevao, ali ovo sad zadnjih petnaest godina on ne peva, nego riče. Zašto? Nemam pojma. A opet, to je sad stvar koju ne treba komentarisati, kritikovati, jer da kažemo, situacija našeg organizma, naših glasnih žica i našeg trenutnog stanja nije nešto što treba kritikovati. Život je takav. Godine su tu.

"Sve mu je oprošteno"

Na kraju kaže da je Miroslavu sve oprostio.

1/5 Vidi galeriju Miloš Bojanić, Miroslav Ilić Foto: Ivan Gajic, Pritnscreen/Grandonline, Kurir Televizija

- Ja sam vernik, ne smem mrzeti, ne smem negativno razmišljati ni o kome na ovom svetu, jer to samo može Bog meni da pripiše. I Sveti Petar. Ja samo želim da konstatujem da se zna šta je i ko je ko. Postoje neke rane koje čovek nosi. Njemu je sve oprošteno, pošto sam ja hršćanin i verujem u Gospoda Boga i sina njegovog, sve je njemu oprošteno, ali mora se znati ko je ko. Postoje dva čoveka koja su moju dušu pomela, povredila. To je pokojni Marinko Rokvić i tu je tačka. I Miroslav Ilić. Ne možeš ti za mene da kažeš da sam ja bosanski konj. Da je rekao konj, bio bi mi kompliment. Ali što bosanski? Bosna, moja i tvoja Bosna. Evo mene, živim, ja sam se rodio ovde i ovde ću umreti. A Bosna ima ono što nijedna druga republika u bivšoj Jugoslaviji nema, niti će ikada imati.

Ne seća se

Kada smo Miroslavu preneli šta je izjavio Bojanić, on nam je poručio:

- Ne sećam se toga. Neću da komentarišem, ne zanima me uopšte!



