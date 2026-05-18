Odnosi u familiji Džinović su pod lupom javnosti, a u epicentru pažnje često je Đina. Haris Džinović je potvrdio da je "precrtao" ćerku Đinu nakon što je ona prisustvovala svadbi svoje majke Meline sa britanskim bogatašem i nije se odvajala od nje tokom veselja.

Pričajući o novonastaloj situaciju, Haris je oštro istakao da ga život bivše žene apsolutno ne zanima i da je "davno okrenuo novi list".

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste da je Haris u izjavama više puta naglasio da se posvetio isključivo sinu Kanu, koji je ostao da živi u njegovom domu i koji mu je najveći oslonac, dok ćerku Đinu nijednom rečju nije pomenuo.

Melina o Đini

S druge strane, iako ju je podržala na venčanju, odnos Đine i Meline takođe je obeležen neslaganjima, prvenstveno zbog Đininog stila života i preteranog eksponiranja na društvenim mrežama.

Nakon što je Đina objavljivala izazovne fotografije na kojima pozira sa golim stomakom i u prvom planu ističe grudi, Melina Džinović je javno istakla da ne odobrava takvo ponašanje i naglasila da je Đina povodom toga bila upozorena.

Objašnjavajući svoj stav o ćerkinom putu influenserke, Melina je izjavila: "Bila je upozorena, bila je savetovana, zamoljena, ona je odlučila da ona to jako voli, ekstrovertna je na oca".

Melina smatra da je velika greška što je Đina samu sebe izložila svetu Instagrama i TikToka, pridajući preveliki značaj svom fizičkom izgledu i dozvoljavajući da bude meta komentara nepoznatih ljudi, kako je pričala javno. Priznala je tad da ne može da shvati ćerkinu potrebu da komunicira sa ljudima koje ne poznaje, ali je i dodala da joj je rekla svoje mišljenje, čak i zamolila da to ne radi, i da "posle toga ne želi više da se petlja".

"Čim je pošla putem društvenih mreža, čim voli komunikaciju i da se slika, na mene nije", govorila je Melina svojevremeno.

"Ništa mi nije draže nego da budem Harisova supruga"

Podsetimo, Melina je svojevremeno ovako pričala o Harisu:

- Meni ništa nije draže nego da budem supruga Harisa Džinovića. Ne znam zašto je to sporno? Žene se bune kada ih nazivaju po suprugu - kazala je Melina za Blic jednom prilikom.

- Ja sam prvo supruga jednog velikog čoveka u svakom smislu, ne samo po karijeri, i meni je ponos toliki da ne mogu da vam objasnim. Mene Haris zove Melša i ja se javljam na telefon sa: "Ćao, ja sam Melša Harijeva", a s druge strane to kako će vas zvati niti ruši, niti pravi vaš identitet - dodala je ona u tom razgovoru.

Predbračni ugovor

Inače, kada se udala za milionera, mladenci su potpisali predbračni ugovor, a kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice Melina ima pravo da uživa u Džefrijevom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.

Štedeli na gostima

Podsetimo, Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje 18. aprila, sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Izabrala je hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju.

Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

